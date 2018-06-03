Авиаперевозчики рассказали о возникшей в связи с утверждёнными США пошлинами угрозе
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Об этом сообщает Reuters.
В частности, глава Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жюньяк отметил, что любые ограничения, связанные с торговлей, очень сильно влияют на отрасль.
«Любые меры, которые ограничивают торговлю и, следовательно, могут ограничить пассажирские перевозки, являются плохими новостями не только для мировой экономики, но и конкретно для этой отрасли», — сказал он в кулуарах ежегодного форума IATA в Сиднее.
С данной позицией согласен и главный исполнительный директор American Airlines Group Дуг Паркер.
«Мы всегда обеспокоены, когда становится видна напряжённость, которая возрастает вокруг свободной мировой торговли», — указал он.
По мнению коммерческого директора Airbus Эрика Шульца, подобные шаги могут создать ограничения как для самих авиакомпаний, так и для их клиентов.
«Это мировая промышленность. Принятые меры отрицательно скажутся на ней, так как они создадут ограничения для всех, включая наших клиентов», — пояснил он.
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