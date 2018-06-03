Авиаперевозчики рассказали о возникшей в связи с утверждёнными США пошлинами угрозе

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Представители различных авиаперевозчиков, а также международных организаций, связанных с авиацией, рассказали об угрозе, которая возникла из-за решения США ввести пошлины на импорт стали и алюминия.
Авиаперевозчики рассказали о возникшей в связи с утверждёнными США пошлинами угрозе
  • globallookpress.com
  • © Hans Blossey

Об этом сообщает Reuters.

В частности, глава Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жюньяк отметил, что любые ограничения, связанные с торговлей, очень сильно влияют на отрасль.

«Любые меры, которые ограничивают торговлю и, следовательно, могут ограничить пассажирские перевозки, являются плохими новостями не только для мировой экономики, но и конкретно для этой отрасли», — сказал он в кулуарах ежегодного форума IATA в Сиднее.

С данной позицией согласен и главный исполнительный директор American Airlines Group Дуг Паркер.

«Мы всегда обеспокоены, когда становится видна напряжённость, которая возрастает вокруг свободной мировой торговли», — указал он.

По мнению коммерческого директора Airbus Эрика Шульца, подобные шаги могут создать ограничения как для самих авиакомпаний, так и для их клиентов.

«Это мировая промышленность. Принятые меры отрицательно скажутся на ней, так как они создадут ограничения для всех, включая наших клиентов», — пояснил он.

США объявили о введении с 1 июня пошлин на алюминий и сталь из Европы, Канады и Мексики.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон должен вводить пошлины в отношении стран, которые торгуют в Соединённых Штатах, иначе такая торговля является «глупой».

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил политику Трампа по повышению пошлин на сталь и алюминий.

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