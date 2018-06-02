«Любой ценой сохранить плацдарм»: почему в Пентагоне предостерегли Асада от применения силы против коалиции США

В Пентагоне предостерегли сирийские власти от попыток применения силы в отношении военнослужащих международной коалиции. Накануне в интервью RT президент САР Башар Асад подчеркнул, что долг Дамаска — освободить всю территорию республики, и правительство готово применить силу против оккупантов. В России отмечают, что ВС США действуют в Сирии незаконно. По оценкам экспертов, регион имеет для Вашингтона большое стратегическое значение, поэтому Соединённые Штаты не намерены покидать Сирию.

Нападение на американских военных в Сирии будет иметь последствия. С таким заявлением выступил представитель Объединённого комитета начальников штабов американских ВС генерал-лейтенант Кеннет Маккензи. Таким образом он прокомментировал заявление сирийского лидера Башара Асада в интервью RT о том, что армия САР готова применить силу для освобождения территории страны.

«Любая заинтересованная сторона в Сирии должна понимать, что нападение на силы США или наших партнёров по коалиции станет неудачной стратегией», — сказал Маккензи в ходе брифинга.

Также представитель Пентагона заявил, что на территории Сирии находятся порядка двух тысяч американских военнослужащих. Они оказывают поддержку Сирийским демократическим силам (СДС) на северо-востоке страны и в регионе Эт-Танфа.

«Любой ценой»

Дислоцированные в Сирии военнослужащие международной коалиции во главе с США находятся на территории страны незаконно. Такое мнение высказал в беседе с RT первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

«Американцы находятся на территории ряда стран незаконно, их туда никто не приглашал. Сирия — уникальный случай, Россия поддержала страну по официальному приглашению. Это государство находится в наших национальных и геополитических интересах», — заявил он.

Разрушенная улица Дамаска

Reuters

По мнению депутата, американцы выходят за рамки дозволенного, выражая недовольство или угрожая государствам, на территории которых проводят несанкционированные операции.

«США должны понять, что их гегемония закончилась и Сирия находится под защитой России, а наша страна свои обязательства всегда выполняла», — заключил Шерин.

В свою очередь, военный и политический аналитик, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в разговоре с RT подчеркнул, что США не желают покидать территорию Сирии в связи с тем, что расположение страны имеет важное геополитическое значение.

«Всё достаточно просто и прозрачно. Соединённые Штаты хотят любой ценой сохранить за собой плацдарм в Сирии. Он имеет для США большое геополитическое значение. В свою очередь, для Сирии неприемлемо терпеть разделение страны. Действия Сирии абсолютно законны, она освобождает свою территорию от иностранной оккупации. США же заняли чужую территорию и находятся там вопреки закону. Они пытаются это оправдать разговорами о борьбе с терроризмом, но сами его формируют», — сказал Сивков.

«Американцы должны уйти»

В интервью RT президент Сирии Башар Асад отметил, что США «ежедневно попирают нормы международного права». По его словам, сирийские власти готовы освобождать собственную территорию.

«Если же с переговорами ничего не получится, мы продолжим силой освобождать территории. Других вариантов у нас просто нет — безотносительно к американскому присутствию. Это наша земля, и освобождать её — наше право и долг. А американцы должны уйти, и рано или поздно это случится», — подчеркнул Асад.

Сирийский лидер также привёл в пример Ирак, отметив пагубные последствия кампании США в этой стране.

«Ирак — это не исключение, и Сирия тоже. Народы нашего региона больше не потерпят иностранного вмешательства», — заметил глава САР.

По его словам, страны Запада во главе с Соединёнными Штатами пытаются мешать развитию политического процесса и общему улучшению ситуации в Сирии. В частности, как заявил Асад, США поддерживают террористические группировки.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее подчёркивал, что США должны приступить к выводу из района Эт-Танфа военного контингента, поскольку его нахождение на территории Сирии не имеет смысла. Российский министр также отметил подозрительную активность террористов в этом регионе. В частности, по данным СМИ, под контролем Вашингтона в САР готовится организация постановочных операций с использованием химического оружия.

Напомним, что 22 сентября 2014 года Соединённые Штаты во главе международной коалиции приступили к военной операции на территории Сирии. Целью действий была обозначена борьба с террористической организацией «Исламское государство»*. При этом действия американской коалиции осуществляются без согласия сирийских властей, неоднократно заявлявших о нарушениях международного права со стороны Вашингтона.

Между тем в апреле о желании «уйти из Сирии» объявил президент США Дональд Трамп. Его позицию поддержал французский лидер Эммануэль Макрон. При этом он добавил, что Соединённые Штаты и их союзники должны будут остаться в САР для «строительства новой страны».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.