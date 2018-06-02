«Любой ценой сохранить плацдарм»: почему в Пентагоне предостерегли Асада от применения силы против коалиции США

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Роман Шимаев, Анна Лушникова
В Пентагоне предостерегли сирийские власти от попыток применения силы в отношении военнослужащих международной коалиции. Накануне в интервью RT президент САР Башар Асад подчеркнул, что долг Дамаска — освободить всю территорию республики, и правительство готово применить силу против оккупантов. В России отмечают, что ВС США действуют в Сирии незаконно. По оценкам экспертов, регион имеет для Вашингтона большое стратегическое значение, поэтому Соединённые Штаты не намерены покидать Сирию.
«Любой ценой сохранить плацдарм»: почему в Пентагоне предостерегли Асада от применения силы против коалиции США
  • Американская военная база в районе сирийского Манбиджа
  • Reuters

Нападение на американских военных в Сирии будет иметь последствия. С таким заявлением выступил представитель Объединённого комитета начальников штабов американских ВС генерал-лейтенант Кеннет Маккензи. Таким образом он прокомментировал заявление сирийского лидера Башара Асада в интервью RT о том, что армия САР готова применить силу для освобождения территории страны.

«Любая заинтересованная сторона в Сирии должна понимать, что нападение на силы США или наших партнёров по коалиции станет неудачной стратегией», — сказал Маккензи в ходе брифинга.

Также представитель Пентагона заявил, что на территории Сирии находятся порядка двух тысяч американских военнослужащих. Они оказывают поддержку Сирийским демократическим силам (СДС) на северо-востоке страны и в регионе Эт-Танфа.

«Любой ценой»

Дислоцированные в Сирии военнослужащие международной коалиции во главе с США находятся на территории страны незаконно. Такое мнение высказал в беседе с RT первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

«Американцы находятся на территории ряда стран незаконно, их туда никто не приглашал. Сирия — уникальный случай, Россия поддержала страну по официальному приглашению. Это государство находится в наших национальных и геополитических интересах», — заявил он.

  • Разрушенная улица Дамаска
  • Reuters

По мнению депутата, американцы выходят за рамки дозволенного, выражая недовольство или угрожая государствам, на территории которых проводят несанкционированные операции.

«США должны понять, что их гегемония закончилась и Сирия находится под защитой России, а наша страна свои обязательства всегда выполняла», — заключил Шерин.

В свою очередь, военный и политический аналитик, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в разговоре с RT подчеркнул, что США не желают покидать территорию Сирии в связи с тем, что расположение страны имеет важное геополитическое значение.

«Всё достаточно просто и прозрачно. Соединённые Штаты хотят любой ценой сохранить за собой плацдарм в Сирии. Он имеет для США большое геополитическое значение. В свою очередь, для Сирии неприемлемо терпеть разделение страны. Действия Сирии абсолютно законны, она освобождает свою территорию от иностранной оккупации. США же заняли чужую территорию и находятся там вопреки закону. Они пытаются это оправдать разговорами о борьбе с терроризмом, но сами его формируют», — сказал Сивков.

«Американцы должны уйти»

В интервью RT президент Сирии Башар Асад отметил, что США «ежедневно попирают нормы международного права». По его словам, сирийские власти готовы освобождать собственную территорию.

«Если же с переговорами ничего не получится, мы продолжим силой освобождать территории. Других вариантов у нас просто нет — безотносительно к американскому присутствию. Это наша земля, и освобождать её — наше право и долг. А американцы должны уйти, и рано или поздно это случится», — подчеркнул Асад.

Сирийский лидер также привёл в пример Ирак, отметив пагубные последствия кампании США в этой стране. 

«Ирак — это не исключение, и Сирия тоже. Народы нашего региона больше не потерпят иностранного вмешательства», — заметил глава САР.

По его словам, страны Запада во главе с Соединёнными Штатами пытаются мешать развитию политического процесса и общему улучшению ситуации в Сирии. В частности, как заявил Асад, США поддерживают террористические группировки.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее подчёркивал, что США должны приступить к выводу из района Эт-Танфа военного контингента, поскольку его нахождение на территории Сирии не имеет смысла. Российский министр также отметил подозрительную активность террористов в этом регионе. В частности, по данным СМИ, под контролем Вашингтона в САР готовится организация постановочных операций с использованием химического оружия.

Напомним, что 22 сентября 2014 года Соединённые Штаты во главе международной коалиции приступили к военной операции на территории Сирии. Целью действий была обозначена борьба с террористической организацией «Исламское государство»*. При этом действия американской коалиции осуществляются без согласия сирийских властей, неоднократно заявлявших о нарушениях международного права со стороны Вашингтона.

Между тем в апреле о желании «уйти из Сирии» объявил президент США Дональд Трамп. Его позицию поддержал французский лидер Эммануэль Макрон. При этом он добавил, что Соединённые Штаты и их союзники должны будут остаться в САР для «строительства новой страны».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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