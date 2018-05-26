В Госдепе заявили о подготовке властями Сирии операции в зоне деэскалации
«США обеспокоены сообщениями о предстоящей операции режима (президента Сирии Башара) Асада на юго-западе Сирии в границах зоны деэскалации, о которой договорились США, Иордания и Россия в прошлом году», — указано в комментарии.
В Госдепе заявили, что предостерегают власти Сирии от любых действий, которые могут расширить конфликт или поставить под угрозу режим прекращения огня.
«Будучи гарантом этой зоны деэскалации с Россией и Иорданией, США предпримут твёрдые и соответствующие меры в ответ на нарушения со стороны режима Асада», — говорится в сообщении.
Ранее в Госдепе назвал условие для возвращения к переговорам с Сирией.