В Госдепе заявили о подготовке властями Сирии операции в зоне деэскалации

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США обеспокоены сообщениями о том, что власти Сирии якобы планируют операцию в зоне деэскалации на юго-западе страны. Об этом говорится в опубликованном на сайте Госдепартамента США комментарии официального представителя ведомства Хезер Науэрт.

«США обеспокоены сообщениями о предстоящей операции режима (президента Сирии Башара) Асада на юго-западе Сирии в границах зоны деэскалации, о которой договорились США, Иордания и Россия в прошлом году», — указано в комментарии.

В Госдепе заявили, что предостерегают власти Сирии от любых действий, которые могут расширить конфликт или поставить под угрозу режим прекращения огня.

«Будучи гарантом этой зоны деэскалации с Россией и Иорданией, США предпримут твёрдые и соответствующие меры в ответ на нарушения со стороны режима Асада», — говорится в сообщении. 

Ранее в Госдепе назвал условие для возвращения к переговорам с Сирией.

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