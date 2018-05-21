«Хотят наложить руку на активы РФ»: британские парламентарии призвали ужесточить антироссийские санкции

Парламентарии Великобритании призвали правительство ужесточить санкции в отношении лиц, связанных с Кремлём. По их словам, Москва целенаправленно размещает в Соединённом Королевстве «коррумпированные активы». В Госдуме полагают, что за этим стоит желание Лондона надавить на российский бизнес. В экспертном сообществе отмечают, что британские власти просто хотят «подступиться» к активам РФ.

Международный комитет палаты общин парламента Великобритании призвал ужесточить санкции в отношении лиц, связанных с властными структурами РФ. Об этом сообщается в докладе «Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании».

В нём говорится, что «использование Лондона в качестве базы для коррумпированных активов лиц, связанных с Кремлем, явно относится к широкомасштабной российской стратегией и имеет последствия для национальной безопасности» Великобритании​​​.

«Мы призываем правительство наложить санкции на большее число лиц, связанных с Кремлем, в том числе с использованием полномочий, описанных в законе о санкциях и противодействии отмыванию денег, а также вести санкции против лиц, ответственных за серьёзные нарушения прав человека», — сообщается в докладе.

Комитет также призвал правительство ввести санкции против госдолга России.

Британские парламентарии также раскритиковали правительство за неспособность подкрепить свои обвинения в адрес России в связи с отравлением экс-разведчика Сергея Скрипаля убедительными действиями.

Помимо прочего, как пишет газета The Independent, комитет призывает кабмин запретить российским компаниям, находящимся под санкциями в других странах, участвовать в лондонских торгах.

Премьер-министр Соединённого Королевства Тереза Мэй

Reuters

© Hannah McKay

«Средства, которые хранятся и отмываются в Лондоне, прямо и косвенно подпитывают кампанию президента Путина по свержению международной основанной на правилах системы, подрыву наших союзников и расшатыванию взаимодополняющих международных сетей, которые поддерживают внешнюю политику Британии», — уверены парламентарии.

При этом само издание сомневается, что правительство Терезы Мэй пойдёт на ужесточение санкций. The Independent также ставит под сомнение, что международное сообщество поддержит эти ограничительные меры. Так, например, после того, как Лондон решил приостановить диалог с Москвой, другие страны не последовали этому примеру.

«Попытки давить на российских бизнесменов»

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа напомнил, что в Великобритании находится большое количество российских бизнесменов, которые покупали там недвижимость и размещали свои активы.

«Это было связано с тем, что в стране были созданы благоприятные для этого условия, кроме того, предложена выгодная программа по предоставлению инвестиционных виз. Всё это, естественно, привлекало российский бизнес, который не имеет отношения ни к власти, ни к коррупции», — пояснил он в разговоре с RT.

Но, как отметил депутат, сейчас в Великобритании изменилась не только экономическая, но и политическая ситуация.

«Экономическая ситуация ухудшается, а с политической стороны мы видим, что происходит: Тереза Мэй, чтобы сохранить своё положение, вынуждена раскручивать такие процессы как дело Скрипаля. Всё это связано с внутренним положением Великобртании, как и попытки давить на российских бизнесменов под любыми предлогами, чтобы придать этому какое-то объяснение», — заключил Чепа.

Если Великобритания будет действительно бороться с капиталом, нажитым нечестным путем, то это пойдёт на пользу России, считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов (ЛДПР).

«Британия у нас всегда воспринималась как место, куда стекаются все наворованные деньги. Как правило, нажитый нечестным путём капитал оседает именно в Лондоне. Поэтому, честно говоря, мне кажется, если эти санкции — самые жёсткие против наших жуликов и воров, которые туда сбежали с большими деньгами — будут введены, то нам пойдёт это только на пользу», — сказал Морозов РИА Новости.

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В таком случае, по его словам, Лондон стоит только «поблагодарить за совместную борьбу с незаконно нажитым капиталом».

«Выбрали именно Россию»

Великобритания сама создала благоприятные условия для финансовых махинаций, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Британия является вторым финансовым центром мира после США. И, конечно, СМИ многих стран обоснованно говорят, что Британия используется для отмывания денег. Если говорить о возможных злоупотреблениях, то условия для них созданы самыми британскими властями. Можно было бы понять, если бы палата общин в целом озаботилась этими обвинениями или претензиями, которые предъявляет международная общественность и в целом исследовала, как обстоит дело с прохождением международных финансов через Британию. Но палата общин выбрала именно Россию», — сказал он в беседе с RT.

Политолог предположил, что причиной мог послужить тот факт, что в 90-е гг в Британию уехали многие российские бизнесмены, которым Лондон предлагал выгодные условия.