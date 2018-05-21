В Госдуме оценили призыв Британии ужесточить санкции против связанных с «российскими структурами»

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал в беседе с RT заявление Международного комитета палаты общин Великобритании, который призвал правительство ужесточить санкции против лиц, связанных с российскими государственными структурами.

«В Великобритании большое количество российских бизнесменов, которые покупали недвижимость, размещали свои активы, — это было связано с тем, что в стране были созданы благоприятные для этого условия, кроме того, предложена выгодная программа по предоставлению инвестиционных виз. Всё это, естественно, привлекало российский бизнес, который не имеет отношения ни к власти, ни к коррупции», — пояснил Чепа.

Но, по словам депутата, в настоящее время в Великобритании изменилась не только экономическая, но и политическая ситуация.

«Экономическая ситуация ухудшается, а с политической стороны мы видим, что происходит: Тереза Мэй, чтобы сохранить своё положение, вынуждена раскручивать такие процессы, как, например, дело Скрипаля. Всё это связано с внутренним положением Великобритании, как и попытки давить на российских бизнесменов под любыми предлогами, чтобы придать этому какое-то объяснение», — заключил Чепа.

Ранее в Международном комитете палаты общин Великобритании призвали правительство ужесточить санкции против лиц, связанных с российскими государственными структурами.

В документе отмечается, что «использование Лондона в качестве базы для коррумпированных активов лиц, связанных с Кремлём, явно относится к широкомасштабной российской стратегии и имеет последствия для национальной безопасности» Великобритании.