«Способ управления Америкой»: кому выгодны утечки информации из Белого дома

В Соединённых Штатах разворачивается очередной скандал, связанный с утечками информации из Белого дома. На этот раз администрацию Дональда Трампа обвиняют в циничном отношении к больному раком мозга Джону Маккейну. Один из сотрудников американского президента заявил, что сенатор «всё равно умрёт», поэтому его мнение учитывать не обязательно. Пресс-служба Трампа в свою очередь обеспокоена тем, что любая информация о происходящем в Овальном кабинете становится достоянием общественности. Однако аналитики отмечают, что подобные утечки — часть антипрезидентской кампании «глубинного государства» и в то же самое время эффективный жанр медиаполитики.

«Отвратительные слова»

Влиятельный сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм потребовал от президента Трампа извинений за комментарий одной из сотрудниц его администрации Келли Садлер. 10 мая 2018 года во время собрания работников пресс-службы Белого дома она в ответ на опасения, что сенатор Джон Маккейн может блокировать назначение на должность директора ЦРУ Джины Хэспел, заявила: «это не имеет значения, он всё равно умирает». Это высказывание, мгновенно ставшее достоянием прессы, вызвало бурю негодования в американских медиа и социальных сетях.

«Эти слова просто отвратительны. Если они были сказаны в шутку, то шутка получилась ужасная. Я бы очень хотел, чтобы кто-нибудь в Белом доме разъяснил людям, что такое поведение непозволительно, что истинная суть тех, кто работает в администрации Трампа, совершенно иная», — заявил член сената США Линдси Грэм в субботу в ходе интервью для очередного выпуска передачи канала CBS Face the Nation.

Тем не менее, официального извинения пока не последовало. Наоборот, согласно новым утечкам информации, руководство пресс-службы Трампа солидарно с попавшей в немилость СМИ сотрудницей.

Так, директор по стратегическим коммуникациям Белого дома Мерседес Шлапп даже заявила: «Можете записать это. Я поддерживаю Келли Садлер».

Директор по стратегическим коммуникациям Белого Дома Мерседес Шлапп

AFP

© Mike Theiler

Она и пресс-секретарь Трампа Сара Хаккаби Сандерс подчеркнули, что считают неприемлемым разглашение информации, которая в превратном свете выставляет работу администрации.

По словам источника американского издания Axios, Сандерс заявила сотрудникам пресс-службы, что 10 мая должно было стать днём победы для администрации Трампа, так как именно в этот день президент намеревался встретить трёх американских граждан, арестованных ранее в КНДР и освобождённых после начала переговоров о проведении первого американо-северокорейского саммита на высшем уровне. Однако утечка в СМИ случайной фразы о Маккейне свела на нет все усилия продемонстрировать внешнеполитические успехи Трампа. Что интересно, информаторы Axios также поддержали позицию Сандерс, но при этом передали всю информацию СМИ.

«Заранее неточные и неоднородные высказывания, сливы крупиц истины, которые обрамляются большим количеством надуманных предположений и откровенно лживой информации — не что иное, как инструмент манипуляции политическим процессом как со стороны его участников, так и со стороны спецслужб, — заявил в разговоре с RT политолог Александр Асафов. — Подобные технологии активно используются на фондовом рынке, когда под видом инсайдерской информации вбрасываются какие-то сведения о той или иной компании и идёт активная спекуляция на её акциях».

«Позорная» ситуация

Президент Дональд Трамп неоднократно возмущался утечками информации в СМИ. Так, 1 мая, комментируя публикацию в прессе вопросов, которые ему должен был задать по «русскому делу» прокурор Мюллер, президент назвал сложившуюся ситуацию «позорной».

«Вопросов по поводу сговора нет. О, я понимаю… это выдуманное, фальшивое преступление, сговор, которого никогда не существовало, а расследование началось с незаконно просочившейся засекреченной информации», — отметил Трамп в своём Twitter.

По информации все тех же вездесущих «источников», утечки информации стали головной болью Трампа сразу после прихода в Белый дом. Жертвами войны с «кротами» якобы стали предыдущий глава штаба Белого Дома Райнс Прибус, главный стратег Белого дома Стивен Бэннон, пресс-секретарь Шон Спайсер и экс-директор по коммуникациям Энтони Скаррамучи. Однако и после того, как Трамп поставил во главе своего аппарата генерала Джона Келли, который, по ожиданиям президента должен был навести в Белом доме порядок и установить «военную» дисциплину, утечки всё равно продолжились.

«Вся эта комиссия Мюллера — кампания по уничтожению Трампа как политика», — заявил в интервью RT главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

По словам эксперта, начали её именно Маккейн, Грэм и другие оппозиционеры из Республиканской партии, а сливы для СМИ первоначально были частью «борьбы» с Трампом.

Белый дом в Вашингтоне

Reuters

Многочисленные утечки также осложнили отношения с союзниками США. В мае прошлого года министр внутренних дел Великобритании Амбер Радд раскритиковала американские спецслужбы за разглашение секретной информации по делу о взрыве в Манчестере 23 мая 2017 года.

Фактор «глубинного государства»

Сторонники Трампа зачастую обвиняют в организации утечек противников президента из «глубинного государства» (deep state) — бюрократических структур, где сильны позиции демократов и тех республиканцев, которые скептически смотрели на кандидатуру Трампа ещё во время предвыборной кампании.

В прошлом году нынешний советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон назвал «политически мотивированные утечки» инструментом подрыва деятельности президентской администрации. Аналогичной точки зрения придерживаются и некоторые эксперты.

«Уточню, что главная проблема сейчас — управление этими сливами, — отмечает Васильев. — В эпоху, когда президента держали в узде всей администрацией, все прекрасно знали, кто может сливать информацию, а кто нет. А когда в эту игру включились все кому не лень, и начались реальные проблемы».

Нынешняя администрация пользуется крайне низким доверием столичной бюрократии.

В Вашингтоне, где располагаются штаб-квартиры всех федеральных ведомств, на выборах Трампа поддержали лишь 4% избирателей, а Клинтон — 92%. В северо-западной части американской столицы, отмечает Breitbart, где находится офис Министерства внутренней безопасности и проживают его многие сотрудники, за Трампа проголосовали 8%. В округе Фэрфакс штата Вирджиния, где располагается штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, действующего главу Белого дома поддержали 29% электората, в примыкающих к офису ЦРУ районах — и того меньше.

Федеральный треугольник

© Library of Congress

Примером координации деятельности медиа и «теневого правительства», по мнению издания Breitbart, может быть то, как ФБР и Минюст США использовали появившуюся в 2016 году на Yahoo! News статью о связях штаба Трампа с Россией для инициирования слежки за бывшим советником Трампа во время предвыборной кампании Картером Пейджем в октябре того же года. При этом силовики утверждали, что эта информация дополняет досье бывшего сотрудника британских спецслужб Кристофера Стила, в котором Трамп обвиняется в работе на Россию.

Однако по данным комитета по разведке нижней палаты американского конгресса, разглашённым в феврале 2018 года, упомянутая публикация базировалась только на ранее опубликованном досье Стила. Более того, по поручению лоббировавшей интересы демократов фирмы Fusion GPS, бывший британский разведчик неоднократно общался на эту тему с Yahoo! News.

По словам Александра Асафова, активное использование сливов информации против нынешнего американского президента вызвано тем, что значительная часть политического истеблишмента отторгает Трампа.

«Если сравнивать со временами Обамы, Клинтона или Рейгана, использование вбросов было не столь заметно, поскольку не было столь острого политического конфликта внутри американского общества», — отмечает аналитик.

Асафов подчёркивает, что даже сведения о здоровье Маккейна используются для дискредитации Трампа.

«Реальная проблема есть и была, она никуда не делась. Тот же Госдеп, где сотрудники массовым образом писали петицию против Трампа. Проблема лояльности бюрократического аппарата решена не полностью, — заявил в интервью RT доцент кафедры политической теории МГИМО (У) МИД России Кирилл Коктыш. — Но по сравнению с тем, что было год назад, реальных утечек стало меньше. В значительной степени ситуация взята под контроль».

Инструмент президента

По мнению Сергея Васильева, ещё одним фактором повышения «политической роли» утечек информации стал отказ Трампа от частых больших президентских пресс-конференций, что было принято в предыдущих администрациях, а также то, что сам Трамп постоянно использует такой неофициальный инструмент коммуникации как Twitter. Кроме того, с точки зрения ряда экспертов, сам американский лидер в какой-то мере научился управлять сливами информации.

«Это становится элементом управления Америкой. Фактически представители администрации делятся информацией, ориентируя тем или иным образом общественность», — отмечает Васильев.

Политолог добавляет, что администрация пострадала от этих утечек, но вскоре выяснилось, что некоторые из них могут быть весьма полезны. Так, с помощью этого инструмента можно зондировать общественное мнение, программировать его или позволить сказать то, что нельзя сделать официально.

С этой точкой зрения согласен и Кирилл Коктыш. По мнению эксперта, определённые утечки даже принесли Белому дому политические дивиденды. Например, просочившиеся в прессу сведения о том, что якобы в апреле 2018 года Трамп настаивал на ударе по российским военным объектам в Сирии, способствовали поднятию престижа президента среди республиканских ястребов.

Reuters

© Shannon Stapleton

«Предыдущей администрации не было смысла играть в утечки информации, так как Обама был более управляем и предсказуем. Всем было понятно, чего от него можно было ожидать, и пространство для спекуляций на непроверенной информации было крайне узким. Трамп же — загадка для всех, и здесь игра в утечки становится очень осмысленным и эффективным жанром информационной политики», — полагает Коктыш.