«Москва относится спокойно»: зачем военные корабли НАТО вошли в Чёрное море

Корабли второй постоянной военно-морской группы НАТО вошли в Чёрное море. Флотилия состоит из фрегатов ВМС Испании, Турции и Германии. По информации источника в Брюсселе, страны НАТО — прежде всего, США — обеспокоены растущим потенциалом Черноморского, а также Северного флотов России. Эксперты считают, что альянс пытается продемонстрировать силу и оказать давление на РФ, но при этом подчёркивают, что Москва спокойно относится к таким действиям.

В Чёрное море 1 мая вошли корабли второй постоянной военно-морской группы НАТО. Об этом сообщается в Twitter морского командования Североатлантического альянса.

Standing #NATO Maritime Group 2 entered the #BlackSea yesterday and welcomed two new members to the group - 🇷🇴Romanian Frigate ROS Regele Ferdinand and 🇧🇬Bulgarian frigate BGS Drazki | #WelcomeAboardpic.twitter.com/XHs8viZhwh — NATO MaritimeCommand (@NATO_MARCOM) May 2, 2018

Как уточнило украинское издание «Думская», флагманом соединения является британский ракетный эсминец HMS Duncan (D37). В состав военной флотилии также вошли фрегаты ВМС Испании SPS Victoria (F82), ВМС Турции TCG Gemlik (F492), ВМС Германии FGS Bayern (F217).

Между тем источник РИА Новости в Брюсселе сообщил, что НАТО и, в первую очередь, США обеспокоены растущим потенциалом Северного и Черноморского флота России.

«В НАТО, в первую очередь, США обеспокоены потенциалом Северного и Черноморского флота России​​​. Первый обеспечивает доступ РФ в северную часть Атлантического региона, второй — в Средиземноморье», — сообщил источник.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин считает, что НАТО пытается оказать таким образом давление на Россию.

«Напряжение во всех районах, где присутствует НАТО, нарастает. Потому что организация пытается демонстрировать свою силу, пытается оказать давление на те страны, которые не входят в альянс, в том числе на Россию. Мы не боимся, у нас мощные армия, авиация и военно-морской флот, поэтому мы спокойно относимся к таким поступкам. Если лишние деньги есть, пусть тратят. Конвенция Монтрё не позволяет кораблям государств, чьи берега не омывает Чёрное море, находиться в акватории больше 21 дня», — сказал он в беседе с RT.

При этом, по его словам, общий объём водоизмещения судов не должен превышать 35 тыс. тонн.

«Побудут они в Чёрном море, сходят в Румынию, Болгарию, Одессу и вернутся. Это их право, а мы будем внимательно следить за их передвижениями и действиями и соответствующим образом реагировать», — добавил Литовкин.

«Снизить чувствительность Москвы»

Европейский аналитический центр European Leadership Network призвал НАТО и Россию придерживаться менее дестабилизирующих позиций по отношению друг к другу.

«Обе стороны должны работать над тем, чтобы вновь ввести самоограничения в позициях по конвенциональному сдерживанию посредством возрождения обещаний проявления сдержанности, сделанных в 1990-х годах, разработки дополнительных мер сдерживания и более эффективного использования существующего инструментария мер укрепления доверия. Обеим сторонам следует избегать повышения роли ядерных сил в их позициях сдерживания», — говорится в заявлении центра.

Также отмечается, что обе стороны должны разработать процедуры управления кризисами в своих позициях сдерживания.

«Россия и НАТО должны поддерживать несколько каналов для рутинной и кризисной коммуникации. Эффективное управление кризисом не может зависеть от Совета Россия—НАТО в его нынешнем виде, а также от специальных каналов экстренной связи», — считают европейские специалисты.

Между тем чиновник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе сообщил о работе с постпредством РФ при альянсе по подготовке заседания Совета Россия-НАТО (СРН) на уровне послов.

В конце февраля CNN со ссылкой на военного чиновника США сообщил, что Пентагон наращивает американское военное присутствие в Чёрном море с целью противостоять возросшей российской активности в регионе. Вашингтон таким образом якобы пытается «снизить чувствительность Москвы» к возросшему числу американских военных в регионе.

Как одно из свидетельств «чувствительности Москвы» телеканал CNN рассматривает якобы небезопасные действия российских лётчиков по перехвату самолётов-разведчиков США.

18 февраля в Чёрное море зашёл американский эсминец «Карни». Он присоединился к ранее прибывшему туда кораблю «Росс», который в апреле 2017 года участвовал в массированном обстреле авиабазы Шайрат в Сирии. В ВМС США объяснили такой шаг «проведением операций по обеспечению безопасности». В Госдуме тогда назвали действия Вашингтона провокацией, которая может повлечь рост напряжённости в регионе.

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Возросшая активность НАТО

Российская сторона неоднократно напоминала, что американские боевые суда не должны нарушать конвенцию Монтрё.

Конференция, в ходе которой была принята договорённость о правилах прохождения судов через проливы Босфор и Дарданеллы, а также их нахождения в Чёрном и Средиземном морях, прошла в 1936 году в швейцарском городе Монтрё.

Было постановлено, что общий тоннаж военных судов нечерноморских государств в Чёрном море не должен превышать 30 тыс. тонн со сроком пребывания не больше 21 суток. Увеличение этого максимума до 45 тыс. тонн возможно в случае увеличения военно-морских сил черноморских стран.

Таким образом, Пентагон не превышает допустимую норму, однако частота появления американских судов в черноморской акватории в последнее время заметно возросла.

Стало также известно, что страны НАТО проведут осенью у границ России масштабные учения с участием 45 тыс. человек. Об этом сообщил командующий корпусом морской пехоты США генерал Роберт Неллер.

«Этой осенью, в октябре, будут большие учения НАТО, возможно, самые большие учения с участием амфибий, которые проводились на пике холодной войны и назывались «Соединение трезубца», — заявил он.

По словам военного, к манёврам, которые пройдут у побережья Норвегии, планируется привлечь десятки кораблей и самолётов.

Генерал не уточнил, где именно будут проводиться учения, но дал понять, что это будет недалеко от российских границ.