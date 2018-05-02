Военный эксперт оценил данные о группе кораблей НАТО в Чёрном море

Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал в беседе с RT сообщения о том, что корабли второй постоянной военно-морской группы НАТО вошли в Чёрное море.

«Напряжение во всех районах, где присутствует НАТО, нарастает. Потому что организация пытается демонстрировать свою силу, пытается оказать давление на те страны, которые не входят в альянс, в том числе на Россию. Мы не боимся, у нас мощные армия, авиация и военно-морской флот, поэтому мы спокойно относимся к таким поступкам. Если лишние деньги есть, пусть тратят. Конвенция Монтрё не позволяет кораблям государств, чьи берега не омывает Чёрное море, находиться в акватории больше 21 дня», — сказал Литовкин.

По его словам, общий объём водоизмещения не должен превышать 35 тыс. тонн.

«Побудут они в Чёрном море, сходят в Румынию, Болгарию, Одессу и вернутся. Это их право, а мы будем внимательно следить за их передвижениями и действиями и соответствующим образом реагировать», — добавил эксперт.

Ранее СМИ писали, что группа кораблей НАТО во вторник, 1 мая, вошла в Чёрное море.