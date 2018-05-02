СМИ сообщили о группе кораблей НАТО в Чёрном море
- SPS Victoria (архивное фото)
- Reuters
Как отмечается, флагманом соединения является британский ракетный эсминец HMS Duncan (D37).
По данным издания, также в состав группы входят фрегаты ВМС Испании SPS Victoria (F82), ВМС Турции TCG Gemlik (F492), ВМС Германии FGS Bayern (F217).
В феврале сообщалось, что в Чёрное море вошёл американский эсминец «Карни». Он присоединился к ранее прибывшему туда кораблю «Росс», который в апреле 2017 года участвовал в массированном обстреле авиабазы Шайрат в Сирии.