«Скорее желаемое, чем действительное»: как США оценивают эффективность санкций против России

Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что антироссийские санкции достигли цели. Он отметил, что считает ограничения весьма действенным инструментом, и пообещал, что такие меры будут приниматься и в будущем. В Соединённых Штатах поясняют, что новый пакет ограничений на подходе, однако о сроках власти страны заранее объявлять не собираются. При этом представители российских властных кругов в беседе с RT выразили несогласие с оценкой американского чиновника.

США довольны эффектом, который произвели недавние антироссийские санкции. Об этом заявил министр финансов страны Стив Мнучин. По его словам, ограничения — весьма важный и могущественный инструмент, который Вашингтон будет задействовать и впредь.

«Эти санкции являются очень и очень важным инструментом. Очевидно, что это очень мощный инструмент. Санкции, которые мы ввели в отношении олигархов и российских политиков, имели необходимый эффект. Мы не боимся использовать эти инструменты и будем их задействовать в дальнейшем», — сказал Мнучин в эфире Fox News.

При этом он подчеркнул, что Вашингтон не собирается заранее объявлять о сроках ввода нового пакета ограничительных мер, как это сделала постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

«Всю прошлую неделю у нас были встречи в Совете национальной безопасности относительно общей стратегии по Сирии, в которых принимали участие Никки и я…. Мы доработали стратегию после того, как Никки выступила с этими заявлениями (о вводе санкций 16 апреля. — RT), и мы продолжим её совершенствовать», — заявил глава Минфина.

Здание министерства финансов США

AFP

© CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Хейли «забежала вперёд»

Отметим, что американский постпред при ООН Никки Хейли попала в неловкую ситуацию после того, как рассказала СМИ о планах по введению новых ограничительных мер. Он утверждала, что очередной пакет антироссийских санкций должен будет вступить в силу с понедельника, 16 апреля.

Однако президент Соединённых Штатов Дональд Трамп принял решение отложить их введение, и более того, по словам информированных источников The Washington Post, выразил неудовольствие утечкой информации.

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Вслед за ним глава Национального экономического совета при президенте Лоуренс Кадлоу отметил, что Хейли «забежала вперёд» и «могла что-то перепутать». Позднее, однако, он сообщил, что вины постпреда в произошедшем нет, так как её своевременно не уведомили об изменении планов.

О том же заявили Fox News и Мнучин. «Ситуация переменчива, решение изменилось… Но есть конфиденциальные моменты, я не готов обсуждать их все», — сказал он.

Предсказуемость заявления окружения Трампа об успешности всех его начинаний отметил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По словам парламентария, очень в духе США говорить, что всё, что бы они ни предпринимали, им удаётся.

«Других оценок и не стоило ожидать. Всё, что делает президент США, должно достигать успеха. Если они выпустили 103 ракеты, то все они должны достигнуть цели. Если они объявили санкции против Росси, то все эти ограничительные меры успешные. Если США объявляют торговую войну другим странам, например Китаю, то все эти торговые операции должны быть успешными», — подчеркнул Чепа.

«Трамп борется за своё место, за своего избирателя в США. Ему надо предпринимать огромные усилия, чтобы защитить своё кресло. Поэтому о любых его решениях будут говорить, что всё хорошо и правильно», — пояснил он RT.

При этом депутат подчеркнул, что санкции вредят двусторонним отношениям. «Все мы прекрасно понимаем, что это наносит ущерб как нашей стране, так и США. Государственная дума принимает ответные меры. Но я всегда говорил, что всё это наносит ущерб и двухсторонним отношениям, и всей международной экономической системе», — заключил Чепа.

Ограниченное действие

Между тем эксперты не согласны с утверждениями главы американского Минфина о большой действенности санкций. В частности, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько напомнил, что целый ряд стран продолжают жить под ограничениями Соединённых Штатов, однако это не мешает им следовать собственному курсу.

«Санкционная политика и инструменты достаточно ограниченные. Иран, например, живёт под санкциями уже очень давно. Китай тоже долгое время находился под ограничительными мерами. Тем не менее страны всё равно стараются вести свою собственную, самостоятельную политику и никоим образом не идут на условия для снятия санкций», — пояснил он RT.

В связи с этим он выразил мнение, что Стив Мнучин преувеличивает значение этого инструмента воздействия.

«Он делает заявление больше о желаемом, чем о действительном. Сам Трамп, например, достаточно нервно отозвался на объявление от его имени очередных санкций, которое осуществила постпред США при ООН Никки Хейли, и заявил, что пока не решился на новый этап ограничительных мер», — добавил Безпалько.

Никки Хейли

Reuters

© Brendan McDermid

Когда-нибудь, но не сейчас

Напомним, что Дональд Трамп в четверг, 19 апреля, заявил, что новые санкции в отношении России будут введены тогда, когда Россия их «заслужит». Однако планирующиеся меры уже начинают вызывать волнение у союзников Соединённых Штатов.

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Так, The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщил, что Германия намерена обговорить с США своё неучастие в новом санкционном витке. На этот шаг власти ФРГ толкает недовольство немецкого бизнес-сообщества, которое не готово терпеть новые убытки ради следования интересам Вашингтона. Многие компании страны продолжают сотрудничать с российскими предприятиями и не намерены сворачивать контакты, чтобы не потерять своё место на рынке РФ.

О том, что иностранные инвесторы по-прежнему заинтересованы в российских проектах, однако сейчас вынуждены действовать крайне аккуратно, RT рассказала и депутат Госдумы Наталья Поклонская.

«Иностранные инвестиции поступают (в Россию. — RT), но завуалированно — из-за санкций. Они (ограничения. — RT) представляют собой препятствие, но небольшое, тому, чтобы иностранные инвесторы работали с Россией официально и открыто. Поэтому они это делают с «прикрытием»… Эти санкции всего лишь пустые слова. Это такая попытка реакции (США. — RT), которая на самом деле показывает беспомощность двойных стандартов. Они, в частности, не мешают иностранным туристам посещать Крым», — пояснила Поклонская.