Эксперт прокомментировал заявление Трампа про «жёсткую схватку» между Россией и США в Сирии

Член-корреспондент Академии военных наук политолог Сергей Судаков, комментируя RT заявление президента США Дональда Трампа о «жёсткой схватке между американскими и российскими войсками» в Сирии, отметил, что в политических кругах Вашингтона стало «очень модно говорить о каких-то вещах без предъявления доказательств».

«Майк Помпео, например, тоже рассказывал о том, что были столкновения между Россией и США на территории Сирии, и, естественно, они прошли фантастически успешно в пользу Америки», — напомнил он.

По словам Судакова, сейчас Трамп делает заявление не для внешнего потребителя, а для американских избирателей и истеблишмента.

«Его идея очень проста — показать, что не только все ракеты долетели до цели, не только Россия находится под «страшнейшим» гнётом санкций, но и что российская сторона всегда несёт потери, когда встречается с США… Трамп делает расстановку шахмат, говоря, что Америка уже сталкивалась с Россией и ничего не случилось», — заключил эксперт.

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции рассказал о «жёсткой схватке между американскими и российскими войсками» в Сирии.

В феврале официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга назвала дезинформацией сообщения ряда СМИ о гибели «множества российских военных» на территории Сирии.