Трамп: месяц назад в Сирии была «очень жёсткая схватка с российскими войсками»

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции рассказал о «жёсткой схватке между американскими и российскими войсками» в Сирии.

«Мы уже об этом говорили некоторое время назад, у нас была очень, очень жёсткая схватка в Сирии недавно, месяц назад, между нашими войсками и российскими войсками. И это очень печально. Много людей погибло в этой схватке», — сказал Трамп.

Также американский лидер заявил, что никто не занимает более жёсткую позицию в отношении России, чем он.

В феврале официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга назвала дезинформацией сообщения ряда СМИ о смерти «множества российских военных» на территории Сирии.