Трамп: месяц назад в Сирии была «очень жёсткая схватка с российскими войсками»
«Мы уже об этом говорили некоторое время назад, у нас была очень, очень жёсткая схватка в Сирии недавно, месяц назад, между нашими войсками и российскими войсками. И это очень печально. Много людей погибло в этой схватке», — сказал Трамп.
Также американский лидер заявил, что никто не занимает более жёсткую позицию в отношении России, чем он.
.@POTUS: "There has been nobody tougher on Russia than President @realDonaldTrump." pic.twitter.com/efOtkD72bR— Fox News (@FoxNews) April 18, 2018
В феврале официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга назвала дезинформацией сообщения ряда СМИ о смерти «множества российских военных» на территории Сирии.