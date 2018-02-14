Песков призвал СМИ не руководствоваться ошибочными данными о гибели россиян в Сирии

Кремль призывает журналистов не руководствоваться информацией о якобы гибели россиян в Сирии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ещё раз призываем всё-таки не руководствоваться преднамеренно или непреднамеренно ошибочной информацией и всё-таки серьёзно подходить к описанию таких потенциально важных эпизодов, чтобы не быть в плену у искажённых данных», — цитирует Пескова РИА Новости.

Он подчеркнул, что у Кремля нет данных о гибели в САР граждан России.

Кроме того, Песков опроверг сообщения средств массовой информации о якобы проводимых российским лидером Владимиром Путиным совещаниях с военачальниками по Сирии.

Ранее источник в МИД России опроверг сообщения СМИ о гибели «сотен россиян» при авиаударе международной коалиции во главе с США в Сирии.

В Госдуме отметили, что кто-то специально сгущает краски подобными заявлениями.