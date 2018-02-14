В Госдуме заявили, что кто-то сгущает краски сообщениями о погибших при ударе в Дейр эз-Зоре

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Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил о наличии признаков того, что кто-то намеренно сгущает краски заявлениями о числе погибших в сирийской провинции Дейр эз-Зор.

Он подчеркнул, что достоверной информации пока нет.

«Судя по анализу структур разведывательного сообщества, очень много признаков, что это специально кто-то сгущает краски. Поэтому идёт детальная проверка информации, но достоверной, заслуживающей внимания, пока, к сожалению, нет», — цитирует РИА Новости Шаманова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают данными о гражданах страны, которые могут находиться в Сирии, кроме военнослужащих ВС России.

Песков также прокомментировал заявление лидера партии «Яблоко» Григория Явлинского, который попросил российского президента Владимира Путина разъяснить опубликованную в СМИ информацию о гибели россиян в Сирии.

В свою очередь, источник в МИД России также опроверг сообщения СМИ о гибели сотен россиян при авиаударе международной коалиции во главе с США в Сирии.

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