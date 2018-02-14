Источник в МИД опроверг данные о гибели сотен россиян при авиаударе коалиции в Сирии

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Источник в МИД России опроверг сообщения СМИ о гибели сотен россиян при авиаударе международной коалиции во главе с США в Сирии.

«Информация о сотнях погибших россиянах — это классическая дезинформация», — цитирует РИА Новости источник во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее сообщалось, что Международная коалиция во главе с США нанесла удар по проправительственным войскам в Сирии.

По данным СМИ, жертвами атаки коалиции могли стать около 100 бойцов проправительственных сил.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее также заявил, что в Кремле не располагают данными о россиянах, которые могут находиться в Сирии, кроме военнослужащих ВС России.

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