«Популистский вброс»: зачем американские сенаторы пытаются форсировать введение антироссийских санкций

Представители Демократической партии США внесли в сенат резолюцию с требованием ввести ограничения против России в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). По их мнению, промедление со стороны администрации Дональда Трампа демонстрирует несерьёзное отношение к внешним угрозам. Стоит ли ожидать новой дискуссии об ужесточении антироссийских санкций и зачем американские законодатели снова поднимают этот вопрос — в материале RT.

Сенаторы-демократы внесли на рассмотрение верхней палаты конгресса США резолюцию, посвящённую антироссийским ограничительным мерам. В ней политики призывают президента страны Дональда Трампа активнее применять закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который тот подписал в августе 2017 года.

Бен Кардин

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© Yuri Gripas

Авторами документа выступили сенаторы Бен Кардин, Шеррод Браун и Боб Менендес.

«Несерьёзность, которую демонстрирует администрация перед лицом очевидной угрозы национальной безопасности и ещё более очевидного намерения конгресса, вызывает большие опасения. Так продолжаться не может», — цитирует Politico заявление Кардина.

Письмо президенту

Ранее Кардин также выступал с призывами как можно быстрее разработать новые ограничения против Москвы, чтобы «проучить Россию» за «агрессию на Украине», поддержку правительства Сирии и «кибератаки». В конце января политик вместе с группой единомышленников даже написал письмо Трампу.

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«Мы ждём от администрации исчерпывающего отчёта, почему санкции в свете этих ясных угроз до сих пор не введены. Мы также настоятельно просим вас использовать это положение, чтобы направить России чёткий сигнал, что вы без сомнения введёте эти санкции в случае её попытки вмешаться в (промежуточные. — RT) выборы США 2018 года или грядущие выборы у наших союзников», — говорится в послании от 26 января.

В документе также отмечается, что «российское вмешательство» в демократические процессы по всему миру якобы неуклонно нарастает. В связи с этим скорейшее введение санкций, которые должны быть разработаны с учётом «кремлёвского списка», является необходимым, настаивают авторы письма.

При этом подчёркивается, что ограничения должны восприниматься не как наказание, а как инструмент давления на Россию.

«Если Российская Федерация продемонстрирует значительные изменения в своём поведении в соответствии с законом, то мы должны быть готовы к тому, чтобы ослабить санкции», — заключается в обращении.

Резолюция местного действия

Между тем данная резолюция не имеет какой-либо юридической силы, так как не является законопроектом. Даже если члены верхней палаты конгресса примут резолюцию, она будет носить лишь рекомендательный характер и выступать в роли политического заявления.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов считает, что документ является пиар-ходом перед промежуточными выборами в США, которые пройдут в этом году.

«Они хотели бы получить больше голосов на выборах у себя дома — вот и всё. Для этого делается некоего рода популистский вброс. Эти ребята занимаются не Россией и США, а собственными выборами. Они хотят остаться в будущем составе конгресса, расширить базу демократов и усилить давление на Дональда Трампа», — пояснил в беседе с RT сенатор.

Точечные действия

Член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков уверен, что демократы строят далеко идущие планы. В частности, их усилия могут быть направлены на расшатывание ситуации в России после выборов президента.

РИА Новости

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«Они (демократы. — RT) очень торопятся: если они сейчас не начнут действовать, то выборы в России могут пройти, а послевыборный период будет сформирован в той реальности, которая существует сегодня. А их задача — сделать так, чтобы эти списки («кремлёвский список». — RT) повлияли не на выборный процесс, а на поствыборный, когда нужно будет формировать новое правительство, новую доктрину экономического развития», — пояснил Судаков RT.

По его мнению, Демократическая партия США никак не хочет отказаться от идеи «дворцового переворота» в РФ, даже признавая, что революция в стране невозможна.

«Они целенаправленно бьют в одну и ту же точку, чтобы пошли трещины. Они прекрасно понимают, что идея революции в России не пройдёт. А попытка выбить одного за другим представителей бизнеса и политических элит, считают они, вполне может реализоваться. Именно поэтому они так торопятся», — подытожил эксперт.

Особый перечень

Напомним, что так называемый кремлёвский список был подготовлен и опубликован Министерством финансов США 29 января. Он состоит из открытой и засекреченной частей. В них внесены все члены российского правительства, включая премьер-министра Дмитрия Медведева, руководство президентской администрации, крупные бизнесмены с состоянием от $1 млрд и прочие.

При этом в ведомстве отметили, что перечень не является прямым требованием ввести санкции. Его надо рассматривать как следствие процесса исполнения закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций», который летом 2017 года был большинством голосов принят конгрессом США.