«Преодоление негативных тенденций»: Путин и Трамп обсудили ситуацию вокруг КНДР и арабо-израильский конфликт

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили палестино-израильское урегулирование и ситуацию на Корейском полуострове. Также американский лидер выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского Ан-148 в Подмосковье. Многие полагают, что такой диалог — позитивный сигнал в отношениях Москвы и Вашингтона. Как отметил посол РФ в США Анатолий Антонов, главная задача для обеих сторон — преодоление негатива. Ранее американские дипломаты говорили о вероятности скорой встречи Путина и Трампа. Стоит ли ждать её до выборов, разбирался RT.

Белый дом раскрыл некоторые детали телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, который состоялся 12 февраля. В частности, в Вашингтоне рассказали о темах беседы лидеров.

Корейский вопрос

Так, основное внимание политики уделили ядерному разоружению Северной Кореи.

«Президент Трамп подтвердил важность дальнейших шагов по обеспечению денуклеаризации Северной Кореи», — сообщила пресс-служба Белого дома.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс заявлял, что Соединённые Штаты готовы сесть за стол переговоров с КНДР. При этом он подчеркнул, что несмотря на это Вашингтон не намерен отказываться от кампании максимального давления на Пхеньян.

Американскую позицию многочисленных условий ранее раскритиковал постпред РФ при ООН Василий Небензя. По его мнению, гораздо эффективнее работает «двойная заморозка» — когда КНДР не осуществляют ракетные запуски, а США и Южная Корея не проводят военных учений.

Совместные учения Южной Кореи и США

Reuters

© Kim Hong-Ji

«Двойная заморозка» по факту работает, хотя это и не признают те страны, которые отвергали с порога, когда мы предлагали. Сейчас действительно нет испытаний и не проводятся совместные учения США и Южной Кореи. Мы призываем все стороны использовать появившееся окно возможностей, … использовать это окно возможностей, чтобы вступить в настоящий диалог», — заявил Небензя 9 февраля.

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Палестина и Израиль

Кроме того, Путин и Трамп обсудили палестино-израильское урегулирование. Примечательно, что звонок Трамп совершил в день визита лидера Палестины Махмуда Аббаса в Москву.

«Президент Трамп сказал, что сейчас самое время работать в направлении прочного мирного соглашения», — говорится на сайте администрации Трампа.

Аббас на встрече с Путиным заявил, что не считает возможным сотрудничество с Соединёнными Штатами в свете их последних ближневосточных решений. В частности, он назвал пощёчиной намерение Вашингтона перенести своё посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

«В такой атмосфере, которая была создана действиями США, мы заявляем, что с нынешнего момента мы отказываемся в каком-либо виде сотрудничать с американцами в их статусе посредника, так как мы выступаем против их действий», — цитирует политика ТАСС.

Ранее он отказался от встречи с Майклом Пенсом в связи с решением США признать Иерусалим столицей Израиля.

Махмуд Аббас

Reuters

© Chip East

Помимо этого Дональд Трамп выразил Путину соболезнования в связи с крушением Ан-148. Он также предложил содействие в расследовании причин авиакатастрофы.

11 февраля в результате крушения пассажирского лайнера Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье погиб 71 человек.

Надежда есть

Между тем эксперты сходятся во мнении, что состоявшиеся переговоры между Путиным и Трампом дают надежду на возможное улучшение в отношениях между Россией и США. Как отметил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, особую роль в налаживании диалога играет именно дипломатия.

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«Важно выводить американских партнёров на восприятие объективной необходимости оздоровления двустороннего диалога. Российско-американское взаимодействие по-прежнему оказывается решающим фактором, воздействующим на ключевые глобальные процессы. Только вместе мы сможем справиться с такой чумой, поразившей человечество, как терроризм. Объединившись, укрепить основы стратегической стабильности, урегулировать региональные конфликты», — цитирует РИА Новости его выступление по случаю дня дипломатического работника.

На этом фоне он назвал главной задачей на сегодня «преодоление негативных тенденций в отношениях с США».

После выборов

Отметим, что в конце января американский коллега Антонова Джон Хантсман заявил, что в ближайшем будущем стоит ожидать проведение двусторонней встречи президентов России и США. По его мнению, для этого сейчас есть все предпосылки, при этом он не уточнил, какие.

«Все движется именно в этом направлении. Необходимо предпринимать дальнейшие, важные шаги (для организации встречи. — RT)», — сказал посол в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Вместе с тем российские эксперты не считают, что подобная встреча возможна перед президентскими выборами в РФ.

«Пока я не вижу политических предпосылок в США, чтобы Трамп осмелился на такую встречу. Более того, скорее всего пока не пройдут выборы в России, никакая встреча вообще не возможна. Тем более, что в предвыборный период она навряд ли даст какие-то конкретные результаты», — пояснил RT руководитель Центра российско-американских отношений Института США и Канады РАН Павел Подлесный.

Он уверен, что вероятность встреч стоит рассматривать пока только в рамках Генассамблеи ООН или саммита G20.

«Встреча такая может состояться только пока в двух случаях. Первое, это если президенты соберутся поехать на следующую Генеральную ассамблею. Второе — ждать очередного саммита «Двадцатки» (G20. — RT) или АТЭС», — резюмировал эксперт.