Лавров об улучшении отношений с США: надежда умирает последней

Глава российского МИД Сергей Лавров в рамках мастер-класса на конкурсе «Лидеры России» в Сочи прокомментировал сегодняшний уровень отношений с США.

«Наверное, можно упрекать нас в том, что мы недостаточно креативно работаем, но наши попытки начать какой-то деполитизированный диалог пока ни к чему не приводят», — заявил Лавров.

При этом он добавил, что Россия «дверь закрывать не будет — надежда умирает последней».

По словам российского министра, президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что Россия открыта конструктивному диалогу с США.

«К сожалению, каких-либо значимых встречных шагов пока мы не наблюдаем», — добавил он.

Ранее Лавров заявил о готовности России к диалогу с Западом на условиях равноправия.