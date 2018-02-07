Лавров об улучшении отношений с США: надежда умирает последней

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Глава российского МИД Сергей Лавров в рамках мастер-класса на конкурсе «Лидеры России» в Сочи прокомментировал сегодняшний уровень отношений с США.
Лавров об улучшении отношений с США: надежда умирает последней
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«Наверное, можно упрекать нас в том, что мы недостаточно креативно работаем, но наши попытки начать какой-то деполитизированный диалог пока ни к чему не приводят», — заявил Лавров.

При этом он добавил, что Россия «дверь закрывать не будет — надежда умирает последней».

По словам российского министра, президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что Россия открыта конструктивному диалогу с США.

«К сожалению, каких-либо значимых встречных шагов пока мы не наблюдаем», — добавил он.

Ранее Лавров заявил о готовности России к диалогу с Западом на условиях равноправия.

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