Лавров об улучшении отношений с США: надежда умирает последней
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«Наверное, можно упрекать нас в том, что мы недостаточно креативно работаем, но наши попытки начать какой-то деполитизированный диалог пока ни к чему не приводят», — заявил Лавров.
При этом он добавил, что Россия «дверь закрывать не будет — надежда умирает последней».
По словам российского министра, президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что Россия открыта конструктивному диалогу с США.
«К сожалению, каких-либо значимых встречных шагов пока мы не наблюдаем», — добавил он.
Ранее Лавров заявил о готовности России к диалогу с Западом на условиях равноправия.