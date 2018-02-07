Лавров заявил о готовности России к диалогу с Западом на условиях равноправия

Глава российского МИД Сергей Лавров в рамках мастер-класса на конкурсе «Лидеры России» в Сочи заявил о готовности России к диалогу с Западом на условиях равноправия.

«Мы постоянно приглашаем Запад к диалогу, будем готовы к диалогу на основах равноправия и уважения интересов друг друга», — сказал он.

При этом Лавров подчеркнул, что давить на Россию бесполезно.

«Никакие угрозы, никакой шантаж, санкции, давление не заставят нас отказаться от того, что мы считаем правильным и справедливым», — сказал министр.

Ранее Лавров заявил, что успехи России вызывают у западных коллег аллергию.