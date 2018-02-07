Лавров заявил, что успехи России вызывают у западных коллег аллергию

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Министр иностранных дел Сергей Лавров в рамках мастер-класса на конкурсе «Лидеры России» в Сочи заявил, что успехи Российской Федерации вызывают у западных коллег аллергию.

«В контексте смены эпох, эпохи доминирования исторического Запада, как мы его называем, с переходом в эпоху многополярную у многих наших заокеанских и европейских коллег вызывают аллергию успехи, которых наша страна добилась и на внутреннем фронте, и на внешних фронтах», — сказал глава МИД России.

Ранее Сергей Лавров заявил, что все обвинения в адрес Москвы в нарушении Договора с США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности являются голословными.

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