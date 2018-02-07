Россия, Трамп и брексит: в парламенте Британии объяснили стремление Евросоюза усилить обороноспособность

Идея общей европейской обороны получила поддержку в ЕС из-за усиления России, непредсказуемости президента США Дональда Трампа и неожиданности брексита, считают в британском парламенте. Политики основывают свои доводы на докладе, который в конце января опубликовала библиотека палаты общин. Согласно документу, Европа и раньше планировала сосредоточить свои силы на защите от внешних угроз, но именно геополитическая конъюнктура ушедшего года укрепила Брюссель в желании создать наднациональный силовой альянс. RT разбирался, насколько обоснованы выводы доклада и готова ли Европа перейти от слов к делу.

Библиотека палаты общин, которая консультирует парламент Великобритании и проводит для политиков исследования, опубликовала доклад о перспективах объединения стран — членов ЕС в сфере обороны.

В документе сообщается, что усиление России, непредсказуемость Дональда Трампа в отношении НАТО и брексит создали такие условия, при которых можно и нужно активнее продвигать идею объединения европейских стран, на оборонном уровне в первую очередь.

«Франция и Германия всегда были главными сторонниками создания оборонного союза ЕС, и в последние годы эта идея находит поддержку на фоне решения Великобритании покинуть ЕС, стремления России к самоутверждению и непредсказуемого отношения президента США Дональда Трампа к обороне и безопасности Европы», — говорится в докладе.

Напомним, что в рамках предвыборной кампании и уже после победы на президентских выборах Дональд Трамп неоднократно называл Североатлантический альянс устаревшей организацией. Это вызвало серьёзную озабоченность в Европе. А результаты референдума в Британии, где большинство избирателей проголосовали за выход из ЕС, ещё сильнее ударили по европейской интеграции.

Президент США Дональд Трамп на выступлении в НАТО

globallookpress.com

© Benoit Doppagne/ZUMAPRESS.com

В докладе палаты общин подчёркивается, что следующим шагом сторонников идеи нового оборонного союза в Европе может стать инициатива по созданию независимого и постоянного штаба оперативного планирования ЕС.

«В случае успеха программы Постоянного структурированного сотрудничества в сфере безопасности и обороны (PESCO) в будущем возможно её расширение для применения полного спектра возможностей», — отмечается в документе.

Несмотря на достигнутые договорённости между европейскими странами, британские аналитики не так однозначно говорят о будущем совместной обороны ЕС. Остаётся вопрос, насколько далеко готовы зайти члены Евросоюза в развитии интеграции.

Куда интегрироваться?

Авторы публикации отметили, что существует три возможных уровня интеграции европейских стран в сфере обороны. Во-первых, это сотрудничество в области безопасности и обороны, которое практически не посягнёт на независимость государств — участников соглашения. В этом случае взаимодействие в оборонной сфере усилится, но участие Евросоюза в наиболее сложных операциях останется ограниченным. Кроме того, страны — члены ЕС будут самостоятельно контролировать большую часть развития оборонного потенциала и закупок.

Более глубокое взаимодействие предполагает уровень коллективной безопасности и обороны. Онподразумевает то, что страны — члены ЕС будут вкладывать деньги в поддержку общей обороны, а Вооружённые силы Евросоюза получат возможность действовать в пределах границ ЕС и за ними. Также усилится сотрудничество в области кибербезопасности, защиты границ и борьбы с терроризмом.

Наконец, третьим и наиболее глубоким уровнем интеграции европейских стран является совместная оборона и безопасность. На этом этапе будет развиваться потенциал высокотехнологичных операций в сфере безопасности. Также Евросоюз возьмёт на себя те же задачи по защите Европы, что и НАТО. Предполагается более масштабный уровень интеграции вооружённых сил и поддержка общих оборонных проектов через Европейский фонд обороны.

Лондон

Reuters

Однако в отчёте библиотеки палаты общин сообщается о том, что возможность ускорить создание общего оборонного союза можно вскоре и упустить.

«Подобные благоприятные условия зачастую существуют недолго. Интересы стран должны совпадать на фоне глобальных проблем, и в будущем 27 государств Евросоюза должны прийти к единому пониманию того, какой они хотят видеть общую политику безопасности и обороны и какие задачи она должна выполнять», — утверждается в документе.

Плановая подготовка к обороне

В 2016 году появилась Глобальная стратегия Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности, раскрывающая новое видение Брюсселя в качестве глобального игрока в мировой политике. Новые ориентиры дали новый импульс для интеграции в сфере обороны — эта область стала одним из пяти приоритетов для ЕС. В документе предлагалось усилить «стратегическую автономию» Евросоюза через углубление взаимодействия между странами-членами.

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Спустя месяцы европейские государства одобрили план действий, который определил более глубокую интеграцию в оборонной сфере. А в сентябре прошлого года председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал ориентировочную дату создания европейского оборонного союза.

«В области обороны требуется больше усилий. Учреждение Европейского оборонного фонда значится в нашей повестке, идёт создание PESCO в области обороны. К 2025 году нам нужен работающий Европейский оборонный союз. Он нужен нам, и НАТО хотело бы, чтобы у нас он был», — заявил Юнкер на пленарной сессии Европарламента.

При этом важно отметить, что в конце прошлого года совет министров утвердил создание PESCO, к которому присоединилось 25 стран— членов ЕС за исключением Мальты, Дании и Великобритании. Программа предполагает региональную военную интеграцию, планируется создание Европейского оборонного фонда для объединения инвестиций в оборонные разработки. Кроме того страны-участники обязуются увеличить военные расходы. В случае если условия не будут соблюдаться, участник будет исключён из программы.

«Дублирующий институт»

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк усомнился в возможностях ЕС по созданию оборонного союза.

«Важную роль играет социально-экономическая ситуация в европейских государствах. Во-первых, хотел бы отметить, что в НАТО только 5 из 27 членов альянса отдают достаточно средств в бюджет НАТО, а именно 2% от ВВП. Думать о том, что европейцы смогут создать на этом фоне какой-то дублирующий, пусть и не в таком формате, институт, всё-таки не приходится. Для этого процесса необходимо не пять, не десять и даже не пятнадцать лет. Во-вторых, та платформа, на которой сейчас базируется безопасность всех стран, входящих в НАТО, является на 90% собственностью и прерогативой США. Сами американцы никогда этого не допустят», — подчеркнул эксперт.

Солдаты НАТО

Reuters

Данюк в разговоре с RT отметил, что продвижение оборонного союза выгодно военным промышленникам, за которыми стоят финансово-промышленные группы, обеспечивающие своё развитие благодаря госзаказам. Эксперт также объяснил, почему Россия используется в качестве повода для создания общей европейской обороны.

«Очень удобно, руководствуясь мифами о потенциальном нападении русских, о российской агрессии, увеличивать военные бюджеты. С другой стороны, благодаря этому растущему мифу об агрессивной России можно, во-первых, сплотить общество, причём как народные массы, так и политическую элиту. А те люди, которые не согласны с этой позицией, как мы видим, объявляются чуть ли не предателями национальных интересов. Можно уровень антироссийской истерии поднять до таких высот, когда даже нейтральные заявления будут восприниматься как предательство национальных интересов. Никто не захочет избавляться от этого инструмента», — сообщил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН.