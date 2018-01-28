Секретная агрессия: как слова главы Минобороны Великобритании о «российской угрозе» возмутили спецслужбы королевства

Заявление главы британского оборонного ведомства Гэвина Уильямсона о возможном ударе России по инфраструктуре королевства и угрозе «тысячам и тысячам» жизней вызвало недовольство разведывательного сообщества. Британские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах сообщили, что Уильямсон мог разгласить секретную информацию, собранную в том числе с помощью разведок США. Некоторые эксперты предположили, что таким образом министр попытался отвлечь внимание от скандала, связанного с подробностями его личной жизни.

Недавнее заявление министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона о «российской угрозе» могло содержать секретную информацию. Его слова вызвали волну недовольства в разведывательном сообществе королевства. Газета The Sunday Times со ссылкой на свои источники в спецслужбах сообщила, что заявления Уильямсона в определённых ведомствах посчитали «дилетантскими».

«Никто ещё так далеко не заходил в оценке потенциальных смертей в случае нападения с целью разрушить инфраструктуру Британии, которое может совершить Россия или другая враждебная страна. Нельзя заниматься спекуляциями и поднимать панику», — приводит слова разведывательного источника The Sunday Times.

Напомним, ранее Уильямсон заявил, что Россия якобы готова нанести удар по жизненно важной инфраструктуре и объектам электроснабжения страны. Глава Минобороны Великобритании в интервью газете The Telegraph отметил, что Россия готова совершить действия, которые другая страна посчитала бы неприемлемыми. Так, по мнению Уильямсона, Москва якобы изучает расположение соединительных линий электропередач, газопроводов и электростанций, чтобы потом нанести Великобритании удар.

The Sunday Times в своём материале со ссылкой на источники в Центре правительственной связи (GCHQ) подчёркивает, что, говоря такое, министр разгласил секретную информацию и скомпрометировал союзников британских разведчиков — американские спецслужбы, предоставившие сведения о «российской угрозе». При этом один из сотрудников центра предположил, что таким сенсационным заявлением глава Минобороны не хотел очернить Россию. Он просто пытался отвлечь внимание публики от скандала, связанного с его личной жизнью.

«Он использовал разведывательную информацию, в том числе зарубежную, чтобы отвести от себя внимание», — приводит слова разведчика газета.

Горячие камины из Йоркшира

Ранее Уильямсона уличили в том, что, будучи женатым, он находился в неподобающе близких отношениях с сотрудницей фирмы по производству каминов в Йоркшире, где работал в 2004 году. В том же интервью для The Telegraph, где он сделал громкое заявление о якобы российской агрессии, Уильмсон признал эти отношения, однако заявил, что всё ограничилось только поцелуями.

«У меня были хорошие отношения со всеми, с кем я работал, но с одной из сотрудниц они стали развиваться в более доверительные. Нам приходилось вместе ездить в командировки и проводить много времени в обществе друг друга, это привело к взаимному флирту и паре поцелуев», — приводит его слова издание.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон

AFP

© Daniel LEAL-OLIVAS

При этом он заверил журналистов, что сразу же уволился из этой компании и обо всём рассказал жене, которая его простила. Сейчас Уильямсон вместе с супругой воспитывает двух детей.

«Я никогда до конца не пойму, как она нашла в себе силы простить меня, но каждый день я напоминаю себе о том, как мне повезло быть вместе с таким замечательным человеком», — говорит Гэвин Уильямсон.

Борьба за кресло

В самом Министерстве обороны Великобритании отрицают, что глава ведомства в своём заявлении о потенциальном ударе России разгласил какую-либо тайну.

«Министр не предал огласке никакой секретной информации ни в одной из частей этого интервью или других встреч со СМИ», — заявил официальный представитель ведомства.

В окружении Уильямсона считают, что скандал, вызванный публикацией The Sunday Times о разглашении разведданных, призван подорвать позиции главы оборонного ведомства как одного из потенциальных сменщиков Терезы Мэй на посту премьер-министра Великобритании.

«Это попытка скомпрометировать члена кабмина, чтобы придать сил кампании за лидерство, которую ведёт другое лицо», — приводит газета мнение одного из доверенных лиц Уильямсона, предполагающего, что с появлением в СМИ данной информации может быть связан министр иностранных дел Борис Джонсон, также претендующий на кресло премьера.

При этом в Минобороны отметили, что в ведомство поступила официальная жалоба из британского МИД, выразившего озабоченность «тоном» интервью Гэвина Уильямсона.

Денежный вопрос

Данный скандал не связан с борьбой лидеров Консервативной партии за кресло премьера, всё дело в стремлении министра обороны добиться увеличения военного бюджета, считает доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.

«Эта история очевидно связана с попыткой получить дополнительные средства. Подобные заявления со стороны британского Министерства обороны преследовали своей целью нагнать страху. В британском парламенте скоро начнутся слушания по поводу выделения дополнительных бюджетных средств на национальную оборону — британский министр обороны таким образом попытался нагнать страху на членов парламента, чтобы они более активно голосовали за это выделение или за большие суммы. Речь идёт о борьбе за ресурсы», — сообщил эксперт в разговоре с RT.

Андрей Манойло полагает, что британские разведчики просто подыгрывают Уильямсону, придавая его заявлениям вес, так как рассчитывают, что дополнительное финансирование дойдёт и до них.

«Что касается разведки, я полагаю, что разглашения секретных сведений не было, если только разведка при этом не играет согласованно с министром обороны. Он выдал такое заявление, смешное и нелепое, и на него тут же обрушилось море критики внутри Великобритании со стороны здравомыслящих людей. Цель этого заявления — убедить британских граждан и парламентариев, что информация действительно была достоверной. Если будут увеличены ассигнования Минобороны, пропорционально возрастёт и бюджет разведывательных ведомств. Они разыгрывают партию», — заключает эксперт.