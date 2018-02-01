«Поводок для Трампа»: зачем Twitter оповещает пользователей о «российской пропаганде»

Компания Twitter оповестила около 1,4 млн пользователей о том, что перед президентскими выборами 2016 года в США они столкнулись с «пропагандой», которая якобы публиковалась в аккаунтах, «связанных с Россией». По мнению экспертов, в Соединённых Штатах используют любую мелочь, чтобы поддержать тему «вмешательства Кремля». Специалисты полагают, что противники Дональда Трампа таким образом пытаются повлиять на президента США и его команду. Как социальные сети принимают участие в американской внутриполитической борьбе — в материале RT.

Американский сервис микроблогов Twitter проинформировал, что расширил число пользователей, получивших оповещения о том, что во время президентской кампании в США в 2016 году они, возможно, столкнулись с «российской пропагандой».

«Мы расширили число лиц, которые получили уведомления о взаимодействии с аккаунтами Twitter, потенциально имевшими отношение к пропагандистским усилиям организации, связанной с правительством России и известной как Агентство интернет-исследований», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте компании Twitter.

Сервис в общей сложности разослал 1,4 млн оповещений. В компании пояснили, что эти действия направлены на повышение осведомлённости общественности, а также на обеспечение большей прозрачности для всех, кто пользуется Twitter.

На официальном сайте компании также отмечается, что сервис проведёт краткий опрос среди небольшой группы пользователей, получивших оповещение. Таким образом Twitter собирается выяснить, как люди отнеслись к подобной мере.

Кроме того, социальная сеть пообещала, что будет рассылать пользователям актуальную информацию на эту тему и в целом предоставлять общественности новые сведения.

«Опасная пропаганда»

В пояснении Twitter привёл примеры «пропаганды», которая могла повлиять на итоги выборов в США.

Среди таких публикаций, например, снимок футболки с надписью: «Обама называл меня упёртым, Хиллари называет меня никчёмным, террористы называют меня неверным, Трамп называет меня американцем».

Комментарий пользователя, опубликовавшего фото: «Отличная футболка!»

Пропагандой, с точки зрения руководства Twitter, считается и следующая публикация.

«Да не нужны никому эти выборы. Дональд Трамп выиграл. Это можно прочитать на лице Клинтона», — говорится в твите.

«Поводок для Трампа»

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в беседе с RT рассказал, что заявления Twitter и других социальных сетей хоть и незначительны, но помогают поддерживать антитрамповскую риторику в американском обществе.

«Это удобный поводок, который надет на Дональда Трампа, который, естественно, нужно постоянно актуализировать. Если эта тема не будет появляться в газетах, не будет выноситься конгрессменами и сенаторами на обсуждение, рано или поздно её все забудут. А так как сейчас Дональд Трамп находится в состоянии информационной войны и 90% основных СМИ недовольны президентом, любой инфоповод, связанный с русскими и вмешательством в выборы... будет схватываться и раскручиваться», — рассказал эксперт.

Кроме того, как отмечает Данюк, информация о «вмешательстве русских» в выборы США является консолидирующим фактором американского общества. Таким образом искусственно создаётся образ внешнего врага, который пытается разрушить демократические права и свободы Штатов.

«Это всегда было особым способом сплотить нацию и на этом фоне оправдать свою внешнюю политику, которая не соответствует нормам международного права, потому что она предполагает прямое вмешательство в суверенные дела других государств. Это можно очень легко списать либо на террористов, либо, как в данном случае, на русских», — заключил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН.

Борьба за власть

В контексте постоянной внутриполитической борьбы в Соединённых Штатах тема внешнего вмешательства никогда не теряет актуальности. Такое мнение в беседе с RT высказал главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк.

«Уже идут разговоры о том, что русские обязательно вмешаются в выборы 2018 года (выборы губернаторов и конгрессменов в ноябре. — RT), и к этому, дескать, надо готовиться. Собственно, вот это сообщение (Twitter. — RT), оно, конечно же, в русле пропагандистской компании борьбы с «русским вмешательством», — пояснил эксперт.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

По его мнению, уже никого не интересует масштаб проблемы, достаточно просто упоминания, а дальше всё сделает контекст и раскрученность кампании в СМИ.

Бездоказательные обвинения

В середине января 2018 года сервис микроблогов Twitter объявил, что «опознал» ещё 13 тыс. аккаунтов, которые распространяли информацию о президентских выборах в США в 2016 году и якобы были связаны с Россией. Как заявило руководство соцсети, эти данные тиражировали автоматизированные аккаунты. При этом их количество не превышало двух сотых процента (0,016%) от общего числа учётных записей.

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Twitter предоставил эти сведения аналитикам конгресса США и взял на себя обязательство оповестить пользователей, которые переходили по ссылкам, чтобы ознакомиться с публикациями аккаунтов, «связанных с Кремлём».

Ранее западные СМИ и политики не раз выступали с утверждениями, что связанные с Москвой компании якобы размещали в американских социальных сетях политическую рекламу, чтобы «посеять раздоры» в обществе и повлиять на исход выборов в США. В ноябре 2017 года представители Twitter, Facebook и компании Google выступали в связи с этим на слушаниях в конгрессе США.

В посольстве России в США полагают, что слушания при участии представителей интернет-компаний в конгрессе лишь подтвердили отсутствие доказательств государственного российского вмешательства в американский избирательный процесс. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет никакого отношения к размещению политической рекламы в соцсетях.

При этом ранее в СМИ появилась информация, что в Facebook есть подразделение, работа которого заключается исключительно в продвижении рекламных услуг во время предвыборных кампаний. По данным издания Bloomberg, этой группе во многом обязаны своими успехами немецкая партия «Альтернатива для Германии», премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Филиппин Родриго Дутерте.