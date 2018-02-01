«Поводок для Трампа»: зачем Twitter оповещает пользователей о «российской пропаганде»

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Валерия Маслова, Павел Астахов, Анна Лушникова
Компания Twitter оповестила около 1,4 млн пользователей о том, что перед президентскими выборами 2016 года в США они столкнулись с «пропагандой», которая якобы публиковалась в аккаунтах, «связанных с Россией». По мнению экспертов, в Соединённых Штатах используют любую мелочь, чтобы поддержать тему «вмешательства Кремля». Специалисты полагают, что противники Дональда Трампа таким образом пытаются повлиять на президента США и его команду. Как социальные сети принимают участие в американской внутриполитической борьбе — в материале RT.
«Поводок для Трампа»: зачем Twitter оповещает пользователей о «российской пропаганде»
  • globallookpress.com
  • © Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com

Американский сервис микроблогов Twitter проинформировал, что расширил число пользователей, получивших оповещения о том, что во время президентской кампании в США в 2016 году они, возможно, столкнулись с «российской пропагандой».

«Мы расширили число лиц, которые получили уведомления о взаимодействии с аккаунтами Twitter, потенциально имевшими отношение к пропагандистским усилиям организации, связанной с правительством России и известной как Агентство интернет-исследований», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте компании Twitter.

Сервис в общей сложности разослал 1,4 млн оповещений. В компании пояснили, что эти действия направлены на повышение осведомлённости общественности, а также на обеспечение большей прозрачности для всех, кто пользуется Twitter.

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На официальном сайте компании также отмечается, что сервис проведёт краткий опрос среди небольшой группы пользователей, получивших оповещение. Таким образом Twitter собирается выяснить, как люди отнеслись к подобной мере. 

Кроме того, социальная сеть пообещала, что будет рассылать пользователям актуальную информацию на эту тему и в целом предоставлять общественности новые сведения.  

«Опасная пропаганда»

В пояснении Twitter привёл примеры «пропаганды», которая могла повлиять на итоги выборов в США. 

Среди таких публикаций, например, снимок футболки с надписью: «Обама называл меня упёртым, Хиллари называет меня никчёмным, террористы называют меня неверным, Трамп называет меня американцем».

Комментарий пользователя, опубликовавшего фото: «Отличная футболка!»

    Пропагандой, с точки зрения руководства Twitter, считается и следующая публикация.

    «Да не нужны никому эти выборы. Дональд Трамп выиграл. Это можно прочитать на лице Клинтона», — говорится в твите.

      «Поводок для Трампа»

      Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в беседе с RT рассказал, что заявления Twitter и других социальных сетей хоть и незначительны, но помогают поддерживать антитрамповскую риторику в американском обществе.

      «Это удобный поводок, который надет на Дональда Трампа, который, естественно, нужно постоянно актуализировать. Если эта тема не будет появляться в газетах, не будет выноситься конгрессменами и сенаторами на обсуждение, рано или поздно её все забудут. А так как сейчас Дональд Трамп находится в состоянии информационной войны и 90% основных СМИ недовольны президентом, любой инфоповод, связанный с русскими и вмешательством в выборы... будет схватываться и раскручиваться», — рассказал эксперт.

      Кроме того, как отмечает Данюк, информация о «вмешательстве русских» в выборы США является консолидирующим фактором американского общества. Таким образом искусственно создаётся образ внешнего врага, который пытается разрушить демократические права и свободы Штатов.

      «Это всегда было особым способом сплотить нацию и на этом фоне оправдать свою внешнюю политику, которая не соответствует нормам международного права, потому что она предполагает прямое вмешательство в суверенные дела других государств. Это можно очень легко списать либо на террористов, либо, как в данном случае, на русских», — заключил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН.

      Борьба за власть

      В контексте постоянной внутриполитической борьбы в Соединённых Штатах тема внешнего вмешательства никогда не теряет актуальности. Такое мнение в беседе с RT высказал главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк.

      «Уже идут разговоры о том, что русские обязательно вмешаются в выборы 2018 года (выборы губернаторов и конгрессменов в ноябре. — RT), и к этому, дескать, надо готовиться. Собственно, вот это сообщение (Twitter. — RT), оно, конечно же, в русле  пропагандистской компании борьбы с «русским вмешательством», — пояснил эксперт.

      • Президент США Дональд Трамп
      • Reuters

      По его мнению, уже никого не интересует масштаб проблемы, достаточно просто упоминания, а дальше всё сделает контекст и раскрученность кампании в СМИ.

      Бездоказательные обвинения

      В середине января 2018 года сервис микроблогов Twitter объявил, что «опознал» ещё 13 тыс. аккаунтов, которые распространяли информацию о президентских выборах в США в 2016 году и якобы были связаны с Россией. Как заявило руководство соцсети, эти данные тиражировали автоматизированные аккаунты. При этом их количество не превышало двух сотых процента (0,016%) от общего числа учётных записей. 

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      Twitter предоставил эти сведения аналитикам конгресса США и взял на себя обязательство оповестить пользователей, которые переходили по ссылкам, чтобы ознакомиться с публикациями аккаунтов, «связанных с Кремлём».

      Ранее западные СМИ и политики не раз выступали с утверждениями, что связанные с Москвой компании якобы размещали в американских социальных сетях политическую рекламу, чтобы «посеять раздоры» в обществе и повлиять на исход выборов в США. В ноябре 2017 года представители Twitter, Facebook и компании Google выступали в связи с этим на слушаниях в конгрессе США. 

      В посольстве России в США полагают, что слушания при участии представителей интернет-компаний в конгрессе лишь подтвердили отсутствие доказательств государственного российского вмешательства в американский избирательный процесс. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет никакого отношения к размещению политической рекламы в соцсетях.

      При этом ранее в СМИ появилась информация, что в Facebook есть подразделение, работа которого заключается исключительно в продвижении рекламных услуг во время предвыборных кампаний. По данным издания Bloomberg, этой группе во многом обязаны своими успехами немецкая партия «Альтернатива для Германии», премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Филиппин Родриго Дутерте.

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