Вашингтонские сети: как Facebook из социального ресурса превратился в политическую трибуну

Facebook в последние несколько лет открыл для себя новую золотую жилу. Свои рекламные возможности он теперь активно продвигает среди политиков. Как стало известно СМИ, в структуре компании есть целая команда, которая специализируется на выборах. Представители соцсети с гордостью рассказывают, как её специалистам удалось «вытащить» кампанию Шотландской национальной партии в 2015 году и сделать её третьей по величине политической силой Великобритании. Однако не все в команде Facebook разделяют этот восторг. В частности, бывшая сотрудница IT-гиганта Элизабет Линдер заявила, что уволилась именно потому, что считает неправильным выбранный курс развития. Из ресурса для неформального общения соцсеть превратилась в политическую трибуну, отмечают эксперты.

Как стало известно СМИ, в структуре Facebook есть подразделение, работа которого заключается исключительно в продвижении рекламных услуг во время предвыборных кампаний.

«Подразделением из Вашингтона управляет бывший политтехнолог американских республиканцев Кэти Харбат. С тех пор как Facebook её нанял три года назад, её команда разъезжает по миру, помогая политическим заказчикам использовать действенные цифровые сервисы соцсети», — сообщает, в частности, Bloomberg.

По сведениям издания, именно группе Харбарт своим успехом среди избирателей обязаны немецкая правая партия «Альтернатива для Германии», премьер-министр Нарендра Моди и президент Филиппин Родриго Дутерте.

Товар лицом

В самом же Facebook в качестве примера успешной политической рекламы приводят Шотландскую национальную партию (SNP), которой в 2015 году удалось получить рекордное для себя количество мест в британском парламенте и стать третьей по величине партией в стране.

«Партия использовала эффективную комбинацию сервисов Facebook по таргетингу и вовлечению, чтобы мобилизовать своих сторонников и добиться ошеломляющей победы на общебританских парламентских выборах в 2015 году», — говорится на сайте Facebook Business, который является рекламной платформой соцсети.

Благодаря приобретённым у Facebook инструментам, охват кампании SNP составил 1,24 млн человек.

Глава SNP Никола Стёрджен

AFP

© ADRIAN DENNIS

Сотрудничество с политиками по всему миру не отрицает и сама Кэти Харбат: «Мы рады работать с тысячами политиков по всему миру, которые используют Facebook как способ прямой коммуникации со своим электоратом».

При этом, утверждает она, команда соцсети помогает своим клиентам только советами, как лучше использовать инструменты Facebook. Стратегию для них, заверяет Харбат, её подразделение не разрабатывает.

Не в свои сани

Однако не все в Facebook считают правильным его «политический» вектор развития. Так, одна из экс-сотрудниц компании Элизабет Линдер, занимавшая должность специалиста по политике и стратегиям развития в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, рассказала Bloomberg, что даже уволилась из-за разницы во взглядах на развитие ресурса.

«Быть настолько близкой к какой-либо избирательной кампании, по-моему, не является задачей Facebook», — пояснила она.

Того же мнения придерживается и некоммерческая организация Freedom House, которая занимается исследованием состояния политических и гражданских свобод. В ноябре нынешнего года она выпустила доклад, где говорится о росте числа стран, в которых «манипуляции с социальными сетями используются для подавления демократии».

В фарватере повестки дня

На фоне позиционирования соцсети как площадки, свободной от политических предвзятостей, довольно лицемерно выглядит заявление основателя Facebook Марка Цукерберга о сотрудничестве с конгрессом США в деле расследования «российского вмешательства» в американские выборы, отмечают эксперты. Ведь, согласно декларируемым правилам компании, купить рекламу для каких бы то ни было целей может любой пользователь, были бы деньги. Тем более что ранее Цукерберг подчёркивал, что миссия социальной сети — «сделать мир более открытым».

Марк Цукерберг

AFP

© Justin Sullivan

Однако, как пояснил RT доктор юридических наук, американист Александр Домрин, на самом деле Facebook уже не соответствует концепции социальной сети, существующей лишь для того, чтобы люди могли общаться между собой.

«Это ведь частная коммерческая организация с конкретным владельцем, который зарабатывает на ней большие деньги. И тут уже на первом плане business as usual, бизнес превыше всего. Администрация Facebook может быть очень пристрастной. В этом смысле Facebook мало чем отличается от поисковых систем типа Google, администрация которого, что не раз уже отмечалось, выше поднимает ту информацию, которая, с их точки зрения, должна отвечать представлениям о мире», — рассказал Домрин.

Позицию Цукерберга по «российскому вмешательству» эксперт объяснил стремлением следовать курсу, который избрал истеблишмент США.

«В нынешней атмосфере факт принятия какой-либо рекламы от российских представителей может быть контрпродуктивен для Facebook. Среди представителей я имею в виду и RT», — уточнил Домрин.

Таким образом, добавил он, Facebook пытается обезопасить себя от ссоры с политической элитой США.

«Если у кого-то были какие-то иллюзии в отношении того, что социальная сеть означает равенство для всех, то это не более чем иллюзии», — заключил американист.

Проверь себя

Напомним, что в сентябре Марк Цукерберг заявил о намерении передать конгрессу США данные, собранные в рамках расследования внутри компании связей фейк-аккаунтов с российской рекламой. При этом он тогда же признал, что доказательств этих связей найдено не было.

Одной из последних инициатив Facebook в рамках темы «российского вмешательства» стал запуск новой функции. Она позволяет пользователям проверить, демонстрировалась ли им «российская реклама» до или после президентских выборов 2016 года в США.

Сервис также показывает, ставил ли пользователь лайки на страницах учётных записей в Instagram, которые ассоциируются с организацией Internet Research Agency (Агентство интернет-исследований). В Соединённых Штатах эту компанию связывают с якобы размещением политической рекламы в интересах России в ходе президентской кампании.