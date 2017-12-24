Проверка на «пропаганду»: зачем Facebook запустил сервис по поиску подписок на рекламу «российского вмешательства»

Facebook запустил новую функцию, которая позволит пользователям соцсети проверить, подписывались ли они на аккаунты, якобы связанные с «российским вмешательством». В заявлении компании сказано, что этот шаг призван «защитить законную политическую дискуссию» и «повысить прозрачность и безопасность» сети. Между тем эксперты уверены, что действия Facebook продиктованы внешнеполитическим курсом США. При этом собранную информацию о пользователях компания может использовать для своих внутренних целей или же передать третьей стороне. О новом инструменте популярной соцсети — в материале RT.

Компания Facebook разработала специальный инструмент, позволяющий пользователям проверить, следили ли они за «российской рекламой» до и после президентских выборов 2016 года в США. На данный момент механизм работает не на полную мощность.

После перехода на страницу центра помощи Facebook пользователь узнаёт, взаимодействовал ли он с учётными записями, которые компания связывает с «российским вмешательством» и «армией троллей».

Таким образом, сервис не сможет показать, видел ли пользователь эти сообщения, если он в ходе просмотра не ставил отметку «Нравится» или не подписывался на ту или иную учётную запись.

Новый сервис также показывает, ставил ли пользователь лайки на страницах учётных записей в Instagram, которые ассоциируются с организацией Internet Research Agency (Агентство интернет-исследований). В Соединённых Штатах эту компанию связывают с якобы размещением политической рекламы в интересах России в ходе президентской кампании и после неё.

Сообщение в центре помощи Facebook: «Как можно проверить, не был ли я подписан в Facebook или Instagram на аккаунты, созданные Агентством интернет-исследований, и не ставил ли там лайки?»

Facebook

«Мы намерены защищать законную политическую дискуссию внутри нашего сообщества и бороться с иностранным вмешательством в выборы, поэтому мы предпринимаем шаги для повышения прозрачности и безопасности Facebook», — пишет Facebook на странице, посвящённой борьбе с «иностранным вмешательством».

«Мы активно сотрудничаем с государственными органами и другими технологическими компаниями для выявления общих угроз и прекращения вмешательства извне, — говорится в заявлении компании. — Мы создаём новые инструменты, чтобы прояснить, кто платит за политическую рекламу... Кроме того, все покупатели рекламных объявлений о выборах в США отныне должны будут подтвердить, кем они являются».

«Мы стремимся предотвращать распространение ложных новостей, устраняя экономические стимулы для спамеров, создавая новые продукты и помогая людям принимать более взвешенные решения о том, что читать, чему доверять и чем делиться», — сообщили в компании.

«В канве американской внешней политики»

Президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Фёдоров связал продолжающиеся попытки борьбы с «российским вмешательством» со стороны частных компаний с политической конъюнктурой.

«Это определённая долгоиграющая политика. Facebook всё-таки имеет (что бы ни говорили) определённую политическую окраску. И Марк Цукерберг, и его окружение будут двигаться в канве американской внешней политики, чтобы не поссориться с истеблишментом», — заявил собеседник RT.

При этом он не исключил использования собираемых данных в интересах государственных структур.

«Ни для кого не секрет, что Facebook, возможно, сотрудничает с какими-то службами и американской официальной внешней политикой. Соответственно, вполне возможно, что эти данные будут использоваться в аналитических целях», — отметил Фёдоров.

Reuters

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В свою очередь генеральный директор компании Zecurion и эксперт по информационной безопасности Алексей Раевский рассказал RT, что реализовать подобный проект не очень сложно, поскольку у Facebook, как и у любой социальной сети, есть вся информация о своих пользователях.

«Они могут полностью составить профайл любого пользователя, понять, что они делают, что они лайкают, на какие страницы заходят. А с помощью статистического анализа больших данных можно понять, кто какую рекламу смотрел и на кого она как повлияла», — пояснил Раевский.

По его словам, решение о дальнейшем распространении собранных данных будет принимать исключительно Facebook: будет ли доступ свободным, ограниченным или полностью закрытым для внешних пользователей.

«Возможно, они это делают для каких-то своих внутренних целей. Может быть, они сами будут иметь полный доступ к информации, а народу дадут доступ только к части информации. Но это предположения и спекуляции», — отметил эксперт.

«Они её (информацию. — RT) собирают, они её владельцы, и как они ею распоряжаются, это совершенно их дело», — подытожил Раевский.

У Германии вопросы к Цукербергу

Интересно, что во вторник, 19 декабря, Федеральное управление по делам картелей Германии — немецкий антимонопольный орган — направило в адрес Facebook свою предварительную юридическую оценку, согласно которой компания подозревается в злоупотреблении сбором личных данных пользователей соцсети.

По сообщению антимонопольного органа, Facebook занимает доминирующее положение среди социальных сетей в Германии, и компания в обмен на возможность стать пользователем буквально требует от немцев согласия на неограниченный сбор данных из третьих источников, после чего информация объединяется с данными, собранными самой соцсетью.

Такими третьими источниками являются как мессенджер WhatsApp или сервис Instagram, принадлежащие Facebook, так и мобильные приложения других разработчиков, а также интернет-страницы, связанные с соцсетью.

«Facebook собирает и обрабатывает данные со страниц в интернете, на которые пользователь переходит с социальной сети, даже если он и не нажимает при этом кнопку «Нравится», — заявил глава антимонопольного ведомства Андреас Мундт.

По его словам, методы сбора данных и их размах нарушают европейские нормы в этой сфере. В Федеральном управлении по делам картелей подчеркнули, что в условиях отсутствия реальной альтернативы Facebook невозможно говорить о том, что пользователь действительно даёт своё согласие на сбор и обработку данных в том объёме, в котором они происходят.

В настоящее время ведомство проводит административное расследование в отношении Facebook. Решение ожидается не раньше лета 2018 года, пишет Deutsche Welle.

Марк Цукерберг

Reuters

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В сентябре власти Испании оштрафовали Facebook на €1,2 млн за аналогичное нарушение. Сотрудники ведомства по защите личных данных установили, что Facebook собирал личные данные без однозначного согласия пользователей. В частности, соцсеть не оповещала клиентов о факте сбора данных и о том, как они будут в дальнейшем использоваться.

По информации агентства AFP, компания занималась сбором информации об «идеологии, половой принадлежности, религиозных убеждениях и личных предпочтениях», а также о том, на какие сайты переходят пользователи.

При этом сбор данных проводился без предварительного уведомления пользователей. Полученные данные компания использовала для «заточки» рекламы под потребителя, при этом не получая на это законного разрешения.

Кроме того, ведомство по защите персональных данных допустило, что Facebook мог отслеживать личную переписку пользователей, причём даже на сторонних сайтах, на которые они перенаправлялись со страниц соцсети. Кроме того, Facebook не удалял собранные данные своевременно, то есть сразу после выхода пользователя из своего аккаунта.

Стоит также напомнить, что уже долгое время остаётся нерешённой проблема возможности добавления пользователей Facebook в группы без их на то разрешения. Аналогичных проблем, например, в российских соцсетях не встречается.

Пессимистичный сценарий Bloomberg

В понедельник, 18 декабря, Bloomberg опубликовал восемь негативных сценариев, которые, по мнению аналитиков компании, могут произойти в ближайшие десять лет. Среди них смерть Facebook, Twitter и Google от фейковых новостей.

В одном из пессимистичных сценариев промежуточные выборы в США 2018 года доказывают, что Facebook и другие цифровые гиганты не способны справиться с дезинформацией. На следующий год компания нанимает несколько тысяч сотрудников для борьбы с подозрительным контентом, но им не удаётся обнаружить злоумышленников.

Тем временем правительствам других стран якобы «приходится следовать примеру России» и использовать собственные «фабрики троллей» в качестве нового оружия контрразведки. Выясняется, что более половины трафика Twitter поступает от такого рода учётных записей, которые распространяют фейковые новости, рассуждает издание.

globallookpress.com

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В 2020 году главы компаний Кремниевой долины объявляют, что им удалось создать искусственный интеллект, способный с высокой точностью определять дезинформацию. Но в преддверии президентских выборов этот электронный помощник, который появляется в домах американцев, окажется взломан и будет выдавать выгодные Трампу ответы на вопросы по экономике и внешней политике, продолжает Bloomberg.

К 2025-му никто больше не сможет отличить правду от вымысла в интернете. Администрация Джимми Киммела, американского комика, ставшего 46-м президентом США, решает, что единственный выход — раздел крупных цифровых компаний, и начинает юридический процесс. Facebook, Twitter и Google перестают существовать в привычном виде.

По этому сценарию Bloomberg в 2028-м на смену старым социальным сетям приходят новые платформы, где нет места идеологической оппозиции. В результате ситуация с дезинформацией лишь усугубляется. Опросы показывают, что 55% россиян верят, что Трамп становится пожизненным президентом после публикации фальшивого видео, на котором он якобы обещает проводить пророссийскую политику.

Возвращаясь к новому инструменту борьбы и выявления «российского вмешательства», представленному Facebook, напомним, что за год ведущегося в Соединённых Штатах расследования не было представлено ни единого внятного доказательства этих фактов.

В свою очередь, Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах. А 15 декабря глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что внешнее вмешательство в президентские выборы происходит в России, причём постоянно.