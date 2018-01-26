«Надёжная основа для будущего»: Россия и Китай подвели итоги двустороннего сотрудничества в сфере информации

Россия и Китай продолжат активное взаимодействие в сфере средств массовой информации в 2018 году. С такими заявлениями выступили посол КНР в России Ли Хуэй и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Громов на торжественном приёме по случаю закрытия перекрёстных Годов обменов между российскими и китайскими СМИ. Какие перспективы открывает информационный союз двух стран — в материале RT.

«Стабильно как воды Хуанхэ и Волги»

25 января в посольстве КНР в России прошёл торжественный приём по случаю закрытия перекрёстных Годов обменов между российскими и китайскими СМИ. 2016—2017-й в соответствии с подписанным в декабре 2015-го распоряжением президента России Владимира Путина стали годами российских СМИ в Китае и китайских — в России.

Праздничное мероприятие в китайском посольстве было посвящено подведению итогов информационного сотрудничества двух стран. Среди почётных гостей значились первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Алексей Громов, курировавший проект с российской стороны, директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, а также руководители ведущих российских СМИ и их китайские коллеги, в том числе генеральный директор международного информационного агентства «Россия Сегодня» Дмитрий Киселёв, главный редактор RT Маргарита Симоньян, генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст и шеф корпункта агентства «Синьхуа» в Москве Фань Вэйго.

В России подвели итоги двустороннего информационного сотрудничества с Китаем

«За эти два года мы совместно организовали более 400 мероприятий и добились больших результатов, которые сыграли особенную роль для развития и углубления российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия», — отметил, открывая торжественный вечер, Чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Ли Хуэй.

Представитель китайского государства выразил личную благодарность Алексею Громову и российским журналистам, отметив, что между СМИ двух стран существует высокий потенциал взаимодействия.

Чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Ли Хуэй

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«Хочу выразить пожелание, чтобы сотрудничество между СМИ двух стран вечно продолжались и текло столь же стабильно как воды Хуанхэ и Волги», — сказал в заключение своей речи китайский посол.

Паритетное сотрудничество

В ответном слове первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Алексей Громов назвал перекрёстные годы СМИ «одним из самых амбициозных и самых успешных проектов в двустороннем сотрудничестве России и Китая».

«СМИ — это очень чувствительная сфера, — подчеркнул Громов. — Но и в этой очень непростой сфере мы продвинулись далеко вперёд. Мы говорили ещё два года назад, что российско-китайское взаимодействие в сфере СМИ — это не просто дань моде, а знамение времени».

По словам российского чиновника, большинство мероприятий, более 250 за последний год, прошли на очень высоком уровне.

«Безусловно визитной карточкой годов СМИ стали форумы средств массовой информации России и Китая», — отметил Громов.

Первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Алексей Громов

© RT

Он напомнил, что первое мероприятие такого рода — отраслевой круглый стол на полях Санкт-Петербургского экономического форума — прошло ещё в 2015 году, второй форум состоялся в марте 2016 года в Пекине, а третий — в рамках визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Москву в июле 2017 года.

«Уверен, что следующий форум СМИ пройдёт на высоком уровне как со стороны госструктур, так и медиакомпаний», — подчеркнул Алексей Громов.

Отдельно первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации остановился на сотрудничестве России и КНР в области телевещания.

«Хотел бы отметить продолжающееся развитие работы в Китае телеканалов, представляющих медиахолдинги ВГТРК, RT, и, конечно же, начало вещания в Китае российского телеканала «Катюша», — подчеркнул Громов.

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Соглашение между АО «Первый канал» и «СиЭнВи-Сатэлит ТВ Програм Ко ЛТД» о трансляции этого телеканала на русском языке с китайскими субтитрами в КНР было заключено в присутствии лидеров двух стран в ходе визита Си Цзиньпина в Москву, а в эфир он вышел во время визита в Китай в декабре 2017 года главы правительства России Дмитрия Медведева.

«Мы признательны нашим китайским коллегам за стремление к открытости, паритетности в телевещании, уверен что придёт время, когда китайские каналы в России и российские в Китае получат самую широкую аудиторию», — заявил Алексей Громов.

Путь к взаимопониманию

«Мы создали надёжную основу для будущего взаимодействия», — подчеркнул первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации.

О перспективах сотрудничества говорили также присутствовавшие на встрече представители российских и китайских СМИ.

«Сегодняшнее мероприятие далеко не конец, а начало нового взаимодействия между китайскими и российскими СМИ», — подчеркнул в своём выступлении шеф корпункта «Синьхуа» в Москве Фань Вэйго.

© RT

Он отметил, что китайское информационное агентство в течение последнего года заключило соглашения с ведущими российским медиа, включая МИА «Россия Сегодня» и видеоагенство Ruptly.

«Самое главное, чего удалось достичь, — это лучшего понимания людьми двух стран друг друга. У нас была, на мой взгляд, большая проблема с 80-90-х годов, когда политические отношения с Китаем набирали обороты, но при этом люди друг о друге мало знали, — отметила в интервью RT директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова. — Это год прорыва, прорыва с точки зрения перспективы. Те шаги, которые были предприняты, те мероприятия, которые были проведены, та база, которая была подведена, — это всё даст свои плоды через годы».

Директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова

© RT

Впрочем, по мнению китайской стороны, интенсивное взаимодействие, на которое вышли СМИ обоих государств, и приобретённый опыт окажется очень кстати уже в 2018 году.

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«Хотел бы подчеркнуть, что в марте этого года в Китае и России пройдут важные события, которые требуют ещё более тесного сотрудничества между СМИ наших двух стран», — заявил Чрезвычайный и полномочный Посол КНР в России Ли Хуэй.

По словам президента российско-китайского аналитического центра Сергея Санакоева, поскольку США объявляет и Россию и Китай своим врагами, Москва и Пекин будут выстраивать соответствующую «конфигурацию защиты от внешней агрессии».

В нашей стране в марте 2018 года пройдут президентские выборы, а в КНР состоится сессия Всекитайского собрания народных представителей, где будут обсуждаться изменения в конституции страны, направленные на усиление власти Си Цзиньпина. И, по мнению политолога, ожидаются информационные атаки США как на Россию, так и на Китай.

«Фактически речь идёт об ответных мерах по защите своих интересов, народов, суверенитета», — отметил в беседе с RT Санакове возможную реакцию Москвы и Пекина на враждебные действия Вашингтона.