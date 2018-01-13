Россия и Китай намерены укреплять координацию по разрешению ситуации на Корейском полуострове

В Москве состоялась встреча сопредседателей российско-китайского регулярного Диалога по безопасности в Северо-Восточной Азии — заместителя министра иностранных дел России Игоря Моргулова и замминистра иностранных дел Китая Кун Сюанью.

«Состоялся обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. С обеих сторон подчёркнута необходимость дальнейшего укрепления координации усилий России и Китая в интересах деэскалации напряжённости и урегулирования всего комплекса проблем субрегиона на основе совместно выдвигаемых мирных инициатив», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай договорились продолжить плотную координацию усилий, направленных на урегулирование ситуации на Корейском полуострове.