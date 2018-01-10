МИД: Россия и Китай продолжат координацию усилий по урегулированию на Корейском полуострове

Короткая ссылка
Россия и Китай договорились продолжить плотную координацию усилий, направленных на урегулирование ситуации на Корейском полуострове. Об этом сообщили в российском МИД.

10 января состоялась встреча заместителя министра иностранных дел России Игоря Моргулова с послом Китая в России Ли Хуэем.

«В ходе беседы обсуждалась ситуация вокруг Корейского полуострова. Достигнута договоренность продолжать плотную координацию российских и китайских усилий, направленных на её политико-дипломатическое урегулирование», — говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп исключил военные действия на Корейском полуострове, пока идёт диалог Сеула и Пхеньяна.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Азия Внешняя политика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119