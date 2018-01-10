МИД: Россия и Китай продолжат координацию усилий по урегулированию на Корейском полуострове
Россия и Китай договорились продолжить плотную координацию усилий, направленных на урегулирование ситуации на Корейском полуострове. Об этом сообщили в российском МИД.
10 января состоялась встреча заместителя министра иностранных дел России Игоря Моргулова с послом Китая в России Ли Хуэем.
«В ходе беседы обсуждалась ситуация вокруг Корейского полуострова. Достигнута договоренность продолжать плотную координацию российских и китайских усилий, направленных на её политико-дипломатическое урегулирование», — говорится в сообщении.
Ранее президент США Дональд Трамп исключил военные действия на Корейском полуострове, пока идёт диалог Сеула и Пхеньяна.
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