«Она была неприкасаемой»: в конгрессе США выявили нарушения в расследовании ФБР дела о переписке Клинтон

ФБР могло вынести решение о неподсудности Хиллари Клинтон по делу о почтовых серверах ещё до того, как следователи изучили все доказательства и показания свидетелей. К такому выводу пришли члены юридических комитетов обеих палат конгресса США после изучения попавших к ним в руки служебных документов ФБР, сообщают американские СМИ. Ранее американский президент Дональд Трамп призвал Минюст проявить решительность и в отношении помощницы Клинтон Хумы Абедин, которая использовала нецелевые каналы связи для передачи правительственной информации. Как новые обстоятельства могут повлиять на ход дела, разбирался RT.

Без следствия и суда

Расследование конгресса США установило, что ФБР, ведя дело о почтовых серверах Хиллари Клинтон, вынесло решение о её неподсудности ещё до того, как были изучены все доказательства. Так, в распоряжение конгрессменов попали письменные свидетельства того, что ФБР было уверено в наличии доказательств нарушения закона Клинтон и её помощниками.

В частности, парламентарии указывают на служебный документ, в котором сотрудники ФБР отмечали «огромный объём» засекреченных данных, который проходил через почту бывшего госсекретаря. Кроме того, членам конгресса удалось получить информацию о том, что один из ключевых свидетелей соврал следствию, однако не был подвергнут за это судебному преследованию, отмечает издание The Hill.

Республиканцы, участвующие в работе, уверены, что новые сведения прямо указывают на то, что руководство ФБР подстроило результаты расследования с целью оправдать Клинтон перед выборами.

Также по теме «Подарила секретные пароли иностранным агентам»: Трамп призвал посадить в тюрьму экс-помощницу Клинтон Американский лидер Дональд Трамп призвал отправить в тюрьму Хуму Абедин — помощницу Хиллари Клинтон в период, когда та занимала пост...

«Это была попытка заранее предопределить результат. Бесспорно, Хиллари Клинтон принесли пользу те люди, которые постарались, чтобы она смогла уйти от ответственности», — приводит The Hill слова члена юридического комитета палаты представителей Мэтта Гейтса.

Конгрессмены установили, что заявление о неподсудности Клинтон было составлено ФБР ещё до того, как агенты бюро опросили по повесткам более десятка свидетелей. В числе неопрошенных людей оказались и сотрудники IT компаний, которые помогали штабу Клинтон удалять письма, затребованные ФБР для изучения следователями.

При этом всё расследование контролировалось «узкой группой лиц в головном офисе ФБР», которые также принимали решение о возможном предъявлении бывшей первой леди обвинений.

Эти находки могут стать причиной отставки замглавы главы Федерального бюро расследований (ФБР) Эндрю Маккейба, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники. Именно он, по данным следственной комиссии конгресса, был одним из членов иерархии ФБР, которые контролировали расследование.

Источники сообщили, что 49-летний Маккейб, вероятно, откажется от занимаемой им должности в начале марта следующего года после того, как сможет претендовать на пенсионные выплаты за выслугу лет.

«У него есть около 90 дней, часть из них приходится на праздники. Он может это сделать», — заявил один из собеседников.

«Рано или поздно её призовут к ответу»

Доктор юридических наук Александр Домрин в разговоре с RT отметил, что такое пренебрежение правосудием было возможно только в те времена, когда бывший государственный секретарь пользовалась поддержкой администрации Обамы.

«Пока Клинтон поддерживали и Барак Обама, и демократический истеблишмент, она была человеком неприкасаемым. Рано или поздно, если против неё что-то действительно есть, её призовут к ответу», — считает эксперт.

Домрин напомнил, что расследование может быть возобновлено и против помощницы Клинтон Хумы Абедин, которую также обвиняют в использовании нецелевых каналов связи для передачи правительственной информации.

«Против Хумы Абедин — ближайшей соратницы Клинтон — сейчас тоже начали возобновлять расследование. Если Хиллари привлекут к ответственности за многочисленные правонарушения, это станет подтверждением того, что американская судебная система худо-бедно, но работает. Если это произойдёт, то на разговорах о правовом государстве можно ставить крест», — пояснил Домрин.

Хиллари Клинтон и Хума Абедин

AFP

Известно об этом стало в ходе расследования непристойного поведения конгрессмена-демократа Энтони Винера — мужа Хумы Абедин. Винер, потерявший своё место в конгрессе, обвинялся в попытке совращения несовершеннолетней девушки через интернет. В ходе проверки его компьютера, которым пользовалась и Абедин, были обнаружены электронные письма Клинтон, что дало новый импульс расследованию дела об использовании ею личной почты для ведения служебной переписки. Ранее сам Трамп в очередном из своих твитов призвал отправить Абедин за решётку.

«Когда занимались расследованием непристойного поведения Винера, в его компьютере обнаружили электронные письма Хиллари Клинтон. Если начнут раскручивать её, это будет шаг к тому, чтобы призвали к ответу Клинтон», — напомнил Домрин.

Хиллари Клинтон, будучи государственным секретарём США в 2009—2013 годах, вела секретную служебную переписку через личную электронную почту. Одним из главных обвинений от Трампа против Клинтон в ходе предвыборной кампании было именно использование ею частного почтового сервера. Будущий президент утверждал, что таким образом экс-глава Госдепа сделала получила полный контроль над почтой, который позволял ей удалять нежелательные письма, и сделала письма уязвимыми для хакеров.

О скрытой корреспонденции экс-госсекретаря стало известно летом 2016 года, после чего разразился политический скандал, последствием которого стало первое расследование ФБР в отношении переписки Клинтон. Оно было прекращено в июле. Тогда бывший директор спецслужбы Джеймс Коми объявил, что следователи не обнаружили в действиях Клинтон и её окружения состава преступления.