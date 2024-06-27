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Трое руководителей мятежа задержаны: в Боливии провалилась попытка госпереворота

Власти Боливии пресекли попытку государственного переворота

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Роман Шимаев, Полина Полетаева
Накануне отстранённый от должности командующего армией Боливии Хуан Хосе Суньига возглавил мятеж, который должен был привести к перевороту в республике. Планы военного, который намеревался «вернуть Родину», не увенчались успехом. Поддерживавшие его военные покинули центральную площадь Ла-Паса после получения приказа от нового командующего армией. Впоследствии Суньигу и ещё двух генералов задержали, а министр обороны Боливии заявил об «абсолютном контроле» в рядах вооружённых сил. Ранее в этом месяце боливийский министр экономики предупреждал о готовящемся посольством США и рядом других диппредставительств «мягком госперевороте» в отношении президента республики Луиса Арсе, который не скрывает намерений по развитию сотрудничества с Россией и желания вступить в БРИКС.
Трое руководителей мятежа задержаны: в Боливии провалилась попытка госпереворота
  • AFP
  • © AIZAR RALDES

В Боливии зафиксирована попытка госпереворота. Значительное количество боливийских солдат собралось на центральной площади Ла-Паса — площади Мурильо, где расположены здания правительства и парламента республики. Также они силой проникли в президентскую резиденцию Луиса Арсе.

Руководил мятежом генерал Хуан Хосе Суньига, которого ранее на этой неделе отправили в отставку, после того как он заявил о готовности арестовать бывшего президента Боливии Эво Моралеса. По его словам, армия «злится на правительство» и планирует «вернуть Родину», в результате чего будет сформировано новое правительство. Он также призвал освободить политзаключённых, в том числе бывшую и. о. президента страны Жанин Аньес.

  • AFP
  • © AIZAR RALDES

На этом фоне действующий президент Боливии Луис Арсе, который находился в своей резиденции, в окружении министров обратился к нации, назвав происходящее в Ла-Пасе попыткой госпереворота.

«Национальное правительство и все его министры в этом дворце, наш вице-президент полны решимости противостоять любой попытке государственного переворота, любой попытке, которая угрожает нашей демократии», — сказал он, призвав граждан страны мобилизоваться против госпереворота ради защиты демократии.

Кроме того, он назначил новое военное руководство, приведя к присяге нового главнокомандующего армией генерала Хосе Уилсона Санчеса, нового командующего ВВС Херардо Сабалу и нового главу ВМС Ренана Гуарди.

С призывом к гражданской мобилизации и перекрытию дорог выступил и бывший президент Боливии Эво Моралес. Он также обвинил Суньигу в осуществлении попытки государственного переворота.

В свою очередь, боливийский МИД призвал международное сообщество поддержать законные власти страны.

  • Президент Боливии Луис Арсе
  • © AIZAR RALDES

После этого состоялась встреча генерала Суньиги с президентом Боливии Арсе. При этом по национальному телевидению показали обращение нового главнокомандующего армией генерала Хосе Уилсона Санчеса, который приказал всем военнослужащим, находящимся на улицах, вернуться в свои подразделения.

После этого военные стали покидать площадь Мурильо, которую теперь заполонили уже сторонники действующей власти.

К ним с балкона президентского дворца обратился глава государства: «Никто не заберёт у нас демократию... Мы будем уважать демократию, завоёванную голосованием боливийского народа на избирательных участках».

Затем стало известно о задержании мятежного генерала, а также генерала ВВС Марсело Хавьера Сегарры и вице-адмирала Хуана Арнеса Сальвадора. Генпрокуратура Боливии обвинила Суньигу в терроризме и вооружённом бунте.

В ходе пресс-конференции в штаб-квартире МВД Боливии глава ведомства Эдуардо Дель Кастильо представил СМИ задержанного генерала: его вывели в наручниках и бронежилете, на котором была надпись «задержан».

Также, по данным МВД, в ходе попытки госпереворота пострадали девять человек.

В свою очередь, министр обороны Боливии Эдмундо Новильо призвал граждан страны возвращаться к обычной жизни.

«У нас полный и абсолютный контроль в вооружённых силах. Благодаря военному командованию сейчас всё под контролем, начнётся расследование по обычной и военной линиям», — добавил он.

  • Задержанный Хуан Хосе Суньига
  • AP
  • © Juan Karita

Заметим, что попытка госпереворота в Боливии произошла после того, как об этом заявлял министр экономики страны Марсело Монтенегро. Он говорил, что посольство США и некоторые другие диппредставительства готовят «мягкий госпереворот» в отношении Луиса Арсе. При этом в начале недели МИД Боливии вызвал поверенную в делах США Дебру Эвию в связи с заявлениями сотрудников американского посольства, которые «расцениваются как вмешательство во внутренние дела».

Кроме того, в начале июня президент Боливии в интервью RT подтвердил намерение республики вступить в БРИКС.

«Мы считаем, что это хорошая возможность как для БРИКС, так и для Боливии. Для нас вступление в БРИКС — это способ получить помощь для ускорения процесса индустриализации в Боливии благодаря технологиям и опыту стран этой организации. Благодаря этому мы сможем ускорить индустриализацию и рост боливийской экономики гораздо быстрее. А для стран БРИКС, думаю, важно знать, что Боливия, например, занимает, как я уже говорил, первое место в мире по запасам лития», — говорил он на полях XXVII Петербургского международного экономического форума.

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В свою очередь, главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян напомнила, что Россия ещё зимой договорилась с властями Боливии о совместной добыче лития (без которого невозможна электроника). По её мнению, это может быть одной из причин повышенной шаловливости «хорошо знакомых жадных кровавых лапок».

«На этот раз литиевый переворот в Боливии остановили. Но будут же ещё попытки», — подчеркнула Симоньян.

Напомним, что международный уранодобывающий холдинг российской госкорпорации «Росатом» Uranium One Group и боливийская литиевая компания Yacimientos de Litio de Bolivia подписали соглашение о сооружении промышленного комплекса по добыче и производству карбоната лития в южноамериканской республике. Также в Боливии в начале 2025 года должен будет заработать центр ядерных технологий «Росатома».

Декан факультета экономических и социальных наук РАНХиГС при президенте РФ Александр Чичин в разговоре с RT также отметил, что взятый властями Боливии курс на сближение с Россией вызывает недовольство у Соединённых Штатов Америки.

«Конечно, эта попытка переворота вполне может быть связана с тем, чтобы Боливию сдвинуть с курса на дружеские отношения с Россией. Чтобы у нас «схлопнулись» наши долгосрочные проекты, — сказал он. — Есть страны, которые не дают покоя США. Для них политика Венесуэлы, Кубы, Никарагуа и Боливии — это просто кость в горле. То, что эти страны поддерживают отношения с Россией и игнорируют давление США, конечно, выводит их из себя».

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