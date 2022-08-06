РИА Новости: центр ядерных технологий «Росатома» в Боливии заработает в начале 2025 года

Центр ядерных технологий госкорпорации «Росатом» в Боливии планирует начать полную работу в начале 2025 года.

Об этом РИА Новости сообщил президент АО «Русатом Оверсиз» Евгений Пакерманов.

«Планируем в начале 2025 года передать все объекты (центра. — RT) Боливийскому атомному агентству, таким образом, центр полностью заработает», — рассказал он.

Отмечается, что строительство центра происходит поэтапно.

Ранее первый замгендиректора Кирилл Комаров заявил, что Госкорпорация «Росатом» заинтересована в добыче лития в Боливии.