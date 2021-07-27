«Росатом» заинтересован в добыче лития в Боливии

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Госкорпорация «Росатом» заинтересована в добыче лития в Боливии, сообщил первый замгендиректора Кирилл Комаров.
«Росатом» заинтересован в добыче лития в Боливии
  • globallookpress.com
  • © Roscosmos

«Да, у нас есть такой интерес», — цитирует РИА Новости Комарова.

По его словам, госкорпорация обладает уникальными технологиями, которые позволяют экологически безопасно извлекать литий из соляных рассолов.

Он отметил, что компания участвует в тендере.

11 июля 2019 года президент Боливии Эво Моралес в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил о заинтересованности в сотрудничестве с Россией в ядерной отрасли.

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