«Росатом» заинтересован в добыче лития в Боливии

Госкорпорация «Росатом» заинтересована в добыче лития в Боливии, сообщил первый замгендиректора Кирилл Комаров.

«Да, у нас есть такой интерес», — цитирует РИА Новости Комарова.

По его словам, госкорпорация обладает уникальными технологиями, которые позволяют экологически безопасно извлекать литий из соляных рассолов.

Он отметил, что компания участвует в тендере.

11 июля 2019 года президент Боливии Эво Моралес в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил о заинтересованности в сотрудничестве с Россией в ядерной отрасли.