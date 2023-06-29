Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

«Росатом» договорился о добыче и производстве лития в Боливии

Короткая ссылка
Международный уранодобывающий холдинг российской госкорпорации «Росатом», Uranium One Group, и боливийская литиевая компания Yacimientos de Litio de Bolivia подписали соглашение о сооружении промышленного комплекса по добыче и производству карбоната лития в Боливии.
«Росатом» договорился о добыче и производстве лития в Боливии
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщил «Росатом».

Как рассказал первый заместитель гендиректора — директор блока по развитию и международному бизнесу «Росатома» Кирилл Комаров, для российской корпорации этот проект станет первым крупным зарубежным делом в сфере производства лития.

«Предполагается строительство промышленного комплекса мощностью 25 тыс. т карбоната лития в год с возможностью увеличения мощности по результатам геологоразведочных работ», — цитирует Комарова РИА Новости.

В августе прошлого года стало известно, что центр ядерных технологий «Росатома» в Боливии планирует начать полную работу в начале 2025 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить