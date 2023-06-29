«Росатом» договорился о добыче и производстве лития в Боливии

Международный уранодобывающий холдинг российской госкорпорации «Росатом», Uranium One Group, и боливийская литиевая компания Yacimientos de Litio de Bolivia подписали соглашение о сооружении промышленного комплекса по добыче и производству карбоната лития в Боливии.

Об этом сообщил «Росатом».

Как рассказал первый заместитель гендиректора — директор блока по развитию и международному бизнесу «Росатома» Кирилл Комаров, для российской корпорации этот проект станет первым крупным зарубежным делом в сфере производства лития.

«Предполагается строительство промышленного комплекса мощностью 25 тыс. т карбоната лития в год с возможностью увеличения мощности по результатам геологоразведочных работ», — цитирует Комарова РИА Новости.

В августе прошлого года стало известно, что центр ядерных технологий «Росатома» в Боливии планирует начать полную работу в начале 2025 года.