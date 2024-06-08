Президент Боливии рассказал о желании страны вступить в БРИКС

Президент Боливии Луис Арсе рассказал RT о желании страны вступить в БРИКС.

«Прежде всего, мы официально представили заявку о вступлении в БРИКС. Мы получили приглашение от этой организации на саммит, который прошёл в ЮАР. Мы приняли в нём участие и там публично заявили о желании Боливии стать членом БРИКС. Теперь мы ждём и надеемся, что в какой-то момент сможем официально присоединиться к странам БРИКС», — отметил он.

По его словам, пока что латиноамериканское государство намерено посещать все мероприятия, на которые Боливию пригласят представители объединения.

«Мы считаем, что это хорошая возможность как для БРИКС, так и для Боливии. Для нас вступление в БРИКС — это способ получить помощь для ускорения процесса индустриализации в Боливии благодаря технологиям и опыту стран этой организации. Благодаря этому мы сможем ускорить индустриализацию и рост боливийской экономики гораздо быстрее. А для стран БРИКС, думаю, важно знать, что Боливия, например, занимает, как я уже говорил, первое место в мире по запасам лития», — подчеркнул Арсе.

Ранее глава Боливии заявлял, что вступление в БРИКС даст множество возможностей для страны.