Президент Боливии: вступление в БРИКС даст множество возможностей для страны

Вступление Боливии в БРИКС является прекрасной перспективой для страны, заявил президент Боливии Луис Арсе.

«Мы в Боливии считаем, что возможность принадлежать к группе БРИКС является прекрасной перспективой для нашей страны», — заявил он на пленарной сессии ПМЭФ.

Ранее Арсе, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, заявил, что экономики стран БРИКС смогли нарушить гегемонию США.

Боливийский лидер отметил, что сейчас наблюдается многосистемный кризис капитализма: финансовый, климатический, энергетический, продуктовый и так далее.