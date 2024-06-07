RT в Telegram
Подпишись

Президент Боливии: вступление в БРИКС даст множество возможностей для страны

Короткая ссылка
Вступление Боливии в БРИКС является прекрасной перспективой для страны, заявил президент Боливии Луис Арсе.
Президент Боливии: вступление в БРИКС даст множество возможностей для страны
  • РИА Новости

«Мы в Боливии считаем, что возможность принадлежать к группе БРИКС является прекрасной перспективой для нашей страны», — заявил он на пленарной сессии ПМЭФ.

Ранее Арсе, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, заявил, что экономики стран БРИКС смогли нарушить гегемонию США.

Боливийский лидер отметил, что сейчас наблюдается многосистемный кризис капитализма: финансовый, климатический, энергетический, продуктовый и так далее.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить