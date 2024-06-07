Президент Боливии: экономики стран БРИКС смогли нарушить гегемонию США

Президент Боливии Луис Арсе, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил, что экономики стран БРИКС смогли нарушить гегемонию США.

«Сегодня мировой порядок переходит к более справедливому и сбалансированному состоянию, основываясь на многополярности, многосторонности. Экономики блока БРИКС смогли нарушить гегемонию США, они являются надеждой на развитие сотрудничества и взаимодополняемость между странами», — сказал он.

Вместе с этим боливийский лидер отметил, что сейчас наблюдается многосистемный кризис капитализма: финансовый, климатический, энергетический, продуктовый и так далее.

Ранее Ван И заявлял, что Китай и Россия намерены отстаивать подлинную многополярность на различных площадках, включая БРИКС и Шанхайскую организацию сотрудничества.