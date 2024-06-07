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Президент Боливии: экономики стран БРИКС смогли нарушить гегемонию США

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Президент Боливии Луис Арсе, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил, что экономики стран БРИКС смогли нарушить гегемонию США.
Президент Боливии: экономики стран БРИКС смогли нарушить гегемонию США
  • © Вячеслав Викторов/Фонд Росконгресс

«Сегодня мировой порядок переходит к более справедливому и сбалансированному состоянию, основываясь на многополярности, многосторонности. Экономики блока БРИКС смогли нарушить гегемонию США, они являются надеждой на развитие сотрудничества и взаимодополняемость между странами», — сказал он.

Вместе с этим боливийский лидер отметил, что сейчас наблюдается многосистемный кризис капитализма: финансовый, климатический, энергетический, продуктовый и так далее.

Ранее Ван И заявлял, что Китай и Россия намерены отстаивать подлинную многополярность на различных площадках, включая БРИКС и Шанхайскую организацию сотрудничества.

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