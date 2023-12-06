Российские дипломаты продолжают работу: Захарова заявила о вывозе из Газы почти 900 человек из около 1100 обратившихся

В ходе работы по эвакуации из зоны палестино-израильского конфликта из Газы вывезены 898 граждан России и палестинцев — членов семей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, 883 человека из около 1,1 тыс. обратившихся за помощью прибыли в Россию. Между тем МЧС объявило об отправке нового груза гуманитарной помощи жителям Газы, в который вошли матрасы, одеяла, продукты и детское питание.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что с момента начала эвакуации из сектора Газа вывезли 898 граждан России и палестинцев.

«5 декабря в аэропорт Домодедово спецрейсом МЧС из Каира прибыла очередная группа — 120 человек. Всего, напомню, с 12 ноября, то есть практически за месяц, из сектора Газа удалось вывезти 898 граждан России и палестинцев — членов семей. Из них в Россию прибыли 883 человека из около 1,1 тыс. обратившихся за помощью», — сказала Захарова в ходе брифинга 6 декабря.

Она отметила, что российские дипломаты продолжают работу с израильскими, египетскими и палестинскими властями для эвакуации россиян и членов их семей из сектора Газа.

Кроме того, МЧС России объявило об отправке нового груза гуманитарной помощи для жителей сектора Газа общим весом 27,5 т, заявили в пресс-службе ведомства.

«Самолёт Ил-76 российского чрезвычайного ведомства вылетел в аэропорт города Эль-Ариш. В составе груза — матрасы, одеяла, средства личной гигиены, продукты и детское питание общим весом 27,5 т», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, сбор направленной помощи инициирован правительством Республики Ингушетия.

Захарова — о реакции ОБСЕ на гибель журналистов в Газе

В другом выступлении 6 декабря Захарова обратила внимание на отсутствие реакции Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в связи с гибелью журналистов в зоне палестино-израильского конфликта.

«40 с лишним журналистов убиты за два месяца в зоне палестино-израильского конфликта, ещё там уже дополнительно десяток, по-разному, тяжело ранены. Но одной цифры, что 40 человек журналистов погибли за два месяца в зоне конфликта, в принципе, достаточно, чтобы больше никаких аргументов не приводить», — заявила Захарова в эфире Sputnik.

Дипломат добавила, что в ОБСЕ аргументировали отсутствие реакции тем, что деятельность организации касается ситуации в Европе, но не на Ближнем Востоке.

Военная операция ЦАХАЛ

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что за сутки поразили почти 250 целей в секторе Газа. Как следует из сообщения пресс-службы израильских военных, они продолжают обнаруживать и уничтожать подземные шахты, схроны оружия и взрывчатых веществ, а также другие объекты.

Также на russian.rt.com Глава Минобороны Израиля заявил, что ХАМАС теряет контроль над сектором Газа

В частности, сообщается, что истребитель ЦАХАЛ нанёс удар по пусковым установкам, из которых вёлся огонь по территории Израиля.

Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что в ходе текущей операции против ХАМАС израильские военные поразили более 20 тыс. целей в секторе Газа.

Наряду с этим министр обороны Израиля Йоав Галант выразил уверенность, что ХАМАС теряет контроль над сектором Газа и несёт потери.

«Это достигается за счёт решительных и мощных действий бойцов Армии обороны Израиля, действующих с воздуха, с моря и на суше в координации с разведкой. Наши результаты очень значительны, впечатляющи и точны», — приводит ТАСС фрагмент высказывания Галанта.

Ранее военное крыло ХАМАС «Бригады аль-Кассама» сообщило об убийстве десяти солдат Израиля в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.

Посол Израиля в РФ — о продолжительности операции

Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил ТАСС, что для достижения целей военной операции Израиля в Газе могут потребоваться недели.

«Планирование зависит от успехов по военной части. Эти вопросы я не могу прокомментировать. Можно точно сказать, что это займёт недели», — приводит его слова агентство.

Отвечая на вопрос, возможно ли возвращение к режиму прекращения огня между Израилем и ХАМАС в ближайшей перспективе, посол отметил, что это «всегда возможно», однако следует понимать, «что они хотят делать».

«Если, например, ХАМАС освободит всех заложников и решит, что оно больше не занимается военными делами, то тогда будет о чём говорить. Но пока что, к сожалению, они отказываются от этого. Военная операция будет продолжаться, пока они не поймут, что это им невыгодно делать», — сказал дипломат.