Нетаньяху: международные силы не могут гарантировать демилитаризацию Газы
Он заявил, что Газа должна быть демилитаризована.
«Есть только одна сила, которая в состоянии позаботиться о демилитаризации (анклава. — RT). Этой силой является Армия обороны Израиля», — цитирует Нетаньяху РИА Новости.
Он добавил, что ни одна международная сила не может нести за это ответственность.
10 ноября Нетаньяху заявил о намерении израильской стороны взять полный контроль над безопасностью в секторе Газа после ликвидации ХАМАС.