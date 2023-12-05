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Нетаньяху: международные силы не могут гарантировать демилитаризацию Газы

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Демилитаризацию сектора Газа может гарантировать только ЦАХАЛ, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

Он заявил, что Газа должна быть демилитаризована.

«Есть только одна сила, которая в состоянии позаботиться о демилитаризации (анклава. — RT). Этой силой является Армия обороны Израиля», — цитирует Нетаньяху РИА Новости.

Он добавил, что ни одна международная сила не может нести за это ответственность.

10 ноября Нетаньяху заявил о намерении израильской стороны взять полный контроль над безопасностью в секторе Газа после ликвидации ХАМАС.

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