Нетаньяху: международные силы не могут гарантировать демилитаризацию Газы

Демилитаризацию сектора Газа может гарантировать только ЦАХАЛ, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

Он заявил, что Газа должна быть демилитаризована.

«Есть только одна сила, которая в состоянии позаботиться о демилитаризации (анклава. — RT). Этой силой является Армия обороны Израиля», — цитирует Нетаньяху РИА Новости.

Он добавил, что ни одна международная сила не может нести за это ответственность.

10 ноября Нетаньяху заявил о намерении израильской стороны взять полный контроль над безопасностью в секторе Газа после ликвидации ХАМАС.