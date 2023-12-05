Глава Минобороны Израиля заявил, что ХАМАС теряет контроль над сектором Газа
- AP
Об этом информирует Al Jazeera.
По его словам, Армия обороны Израиля побеждает, так как усиливает атаки на юге Газы.
Галант сообщил, что ХАМАС теряет контроль над сектором Газа в результате воздушных атак и наземных операций ЦАХАЛ.
Ранее глава Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви заявил, что израильская армия перешла к третьей фазе наземной операции в секторе Газа, сухопутные силы окружают город Хан-Юнис на юге анклава.