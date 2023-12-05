Глава Минобороны Израиля заявил, что ХАМАС теряет контроль над сектором Газа

Глава Министерства обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что по мере продвижения сил ЦАХАЛ на юг сектора Газа движение ХАМАС теряет контроль над анклавом.

Об этом информирует Al Jazeera.

По его словам, Армия обороны Израиля побеждает, так как усиливает атаки на юге Газы.

Галант сообщил, что ХАМАС теряет контроль над сектором Газа в результате воздушных атак и наземных операций ЦАХАЛ.

Ранее глава Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви заявил, что израильская армия перешла к третьей фазе наземной операции в секторе Газа, сухопутные силы окружают город Хан-Юнис на юге анклава.