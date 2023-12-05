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Глава Генштаба Израиля: ЦАХАЛ перешёл к третьей фазе наземной операции в Газе

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Израильская армия перешла к третьей фазе наземной операции в секторе Газа, сухопутные силы окружают город Хан-Юнис на юге анклава.
Глава Генштаба Израиля: ЦАХАЛ перешёл к третьей фазе наземной операции в Газе
  • AFP
  • © Jaafar ASHTIYEH

Об этом заявил глава Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви.

По его словам, за последние несколько дней были ликвидированы многие боевики движения ХАМАС, в том числе старшие командиры.

«Мы перешли к третьему этапу наземных операций», — сказал он.

Халеви добавил, что ЦАХАЛ в данный момент окружает город Хан-Юнис на юге анклава и продолжает закреплять позиции на севере.

Ранее в Армии обороны Израиля заявили, что военные ЦАХАЛ достигли центра города Хан-Юнис, который является крупнейшим населённым пунктом на юге сектора Газа.

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