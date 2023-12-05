Глава Генштаба Израиля: ЦАХАЛ перешёл к третьей фазе наземной операции в Газе
- AFP
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Об этом заявил глава Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви.
По его словам, за последние несколько дней были ликвидированы многие боевики движения ХАМАС, в том числе старшие командиры.
«Мы перешли к третьему этапу наземных операций», — сказал он.
Халеви добавил, что ЦАХАЛ в данный момент окружает город Хан-Юнис на юге анклава и продолжает закреплять позиции на севере.
Ранее в Армии обороны Израиля заявили, что военные ЦАХАЛ достигли центра города Хан-Юнис, который является крупнейшим населённым пунктом на юге сектора Газа.