Израильские военные за сутки атаковали с воздуха 250 объектов в секторе Газа

Армия Израиля заявила, что за сутки нанесла удары с воздуха по 250 объектам ХАМАС в секторе Газа.

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Об этом сообщила армейская пресс-служба. «За минувшие сутки ВВС ЦАХАЛ атаковали 250 целей на территории сектора Газа», — говорится в сообщении. Также в заявлении подчёркивается, что в анклаве продолжают вестись ожесточённые бои. Ранее посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что достижение целей военной операции Израиля в секторе Газа может занять недели или даже месяцы.