Израильские военные за сутки атаковали с воздуха 250 объектов в секторе Газа
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Об этом сообщила армейская пресс-служба.
«За минувшие сутки ВВС ЦАХАЛ атаковали 250 целей на территории сектора Газа», — говорится в сообщении.
Также в заявлении подчёркивается, что в анклаве продолжают вестись ожесточённые бои.
Ранее посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что достижение целей военной операции Израиля в секторе Газа может занять недели или даже месяцы.