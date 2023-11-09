«Не просто союзники, а наиболее близкие союзники»: как прошёл официальный визит Путина в Казахстан

Владимир Путин в ходе визита в Казахстан заявил, что Москва и Астана являются наиболее близкими союзниками. Российский лидер отметил, что состоявшиеся в рамках визита переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым были весьма результативными. По итогам лидеры подписали ряд документов, в том числе совместное заявление к 10-летию подписания Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке, план совместных действий РФ и Казахстана на три предстоящих года, а также ряд межведомственных соглашений.

Владимир Путин заявил, что Россия считает Казахстан наиболее близким союзником. Об этом российский лидер заявил в ходе переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в расширенном составе.

«Мы говорим о том, что Россия и Казахстан являются союзниками, я бы хотел подчеркнуть, что мы не просто — во всяком случае, мы так в России на это смотрим, — не просто союзники, а наиболее близкие союзники», — сказал Путин.

По его словам, такие отношения между странами сложились на протяжении многих предыдущих лет. Путин выразил благодарность Токаеву за то, что нынешний казахстанский лидер сохранил традицию укрепления отношений между двумя странами.

В четверг, 9 ноября, Путин посетил с официальным визитом Казахстан. Российский лидер провёл переговоры с Токаевым. Наряду с этим оба лидера приняли участие в формате видеоконференции в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который прошёл в Костанае.

Путин — о переговорах с Токаевым в рамках официального визита в Казахстан

В ходе визита подписан ряд документов, в том числе совместное заявление к 10-летию подписания Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке, план совместных действий РФ и Казахстана на 2024 – 2026 годы, меморандум о взаимопонимании между министерствами энергетики двух стран, план по взаимодействию между таможенными органами РФ и Казахстана и другие соглашения.

Как отметил президент России, переговоры прошли в конструктивном ключе и были весьма результативными.

В рамках заявления для СМИ по итогам визита в Казахстан Путин заявил, что в ходе встречи обсуждался весь спектр двусторонних связей. Лидеры также выслушали доклады руководства министерств, ведомств, крупнейших компаний по ключевым направлениям российско-казахстанского взаимодействия.

«Важно, что в только что подписанном совместном заявлении и принятом трёхлетнем плане действий России и Казахстана поставлены по-настоящему амбициозные задачи дальнейшего укрепления всеобъемлющего стратегического партнёрства», — сказал Путин.

Он добавил, что этому будут способствовать и заключённые в эти дни межправительственные и межведомственные документы, охватывающие многие сферы сотрудничества по разным направлениям, среди которых политика, безопасность, экономика и культурно-гуманитарная сфера.

Кроме того, лидеры обсудили вопросы укрепления военного и военно-технического сотрудничества. Путин напомнил, что Россия и Казахстан являются членами ОДКБ.

«Россия оказывает Казахстану большую помощь в подготовке военных кадров, специалистов в вузах Минобороны и других силовых ведомств. При нашем содействии на территории республики организовано лицензионное производство и сервисное обслуживание российской военной техники», — отметил российский президент.

Экономическое взаимодействие

Лидеры высказались о показателях экономического взаимодействия в ходе в пленарного заседания ХIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

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В ходе своего выступления Путин отметил развитие договорно-правовой базы регионального взаимодействия между двумя странами. Он уточнил, что сейчас она насчитывает более 60 соглашений между правительствами регионов России и Казахстана.

Российский лидер также отметил, что при прямом активном участии регионов взаимный товарооборот между двумя странами в 2022 году увеличился более чем на 10% и достиг, по данным российской стороны, $28,2 млрд. В свою очередь, по данным Казахстана, этот показатель составил $27 млрд.

Помимо прочего, президент России сказал, что заметно расширилось использование национальных валют в экспортно-импортных операциях.

Кроме того, Путин упомянул, что Россия является одним из крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику. По его словам, Казахстан оценивает этот показатель в $20 млрд, Россия — в $17 млрд.

«В принципе, это хорошие цифры и хорошие тенденции», — отметил Путин. Он также привёл данные, согласно которым Казахстан вложил в российскую экономику $4,6 млрд.

Президент России добавил, что различных казахстанских регионах действуют порядка 6 тыс. деловых структур с российским капиталом, а общая стоимость реализуемых либо планируемых к реализации с российским участием совместных проектов оценивается в $36,5 млрд.

Путин также обратил внимание на развитие двустороннего сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса.

«Россия является ключевым поставщиком в Казахстан таких товарных групп, как пшеница — это 98% импорта, ячмень — столько же, мясо птицы — 80–90%, сахар — до 70%, кисломолочная продукция — 60–70%», — сказал президент.

По его словам, двусторонний товарооборот сельхозпродукции и продовольствия в 2022 году увеличился до отметки в $4 млрд, прирост составил 22%. Кроме того, в первые семь месяцев 2023 года рост составил ещё 3%.

Путин подчеркнул, что Россия намерена и впредь бесперебойно снабжать казахстанский рынок жизненно важными видами продовольствия в соответствии с потребностью Казахстана.