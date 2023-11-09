Захват позиций ХАМАС на севере Газы и удары по территории Ливана: последние события палестино-израильского конфликта

Израильские военные заявили о захвате укреплённой позиции ХАМАС на севере сектора Газа после продолжительных боёв, а также об ударах по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане. Кроме того, по данным ЦАХАЛ, ХАМАС также потеряло контроль над севером сектора Газа. В палестинской организации при этом заявили, что ожидают от других исламских стран поддержки вплоть до введения эмбарго на поставки нефти Израилю.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о захвате укреплённой позиции ХАМАС на севере сектора Газа.

«Военнослужащие бригады «Нахаль» завершили операцию по захвату форпоста 17 — укреплённой военной позиции террористической организации ХАМАС в западной Джабалии, на севере сектора Газа», — цитирует заявление ТАСС.

По данным пресс-службы израильских военных, позиции были заняты после десяти часов боёв. По результатам было захвачено оружие и обнаружены тоннели членов палестинского движения.

Кроме того, вечером 8 ноября израильские военные заявили, что нанесли удары по военной инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане. Среди поражённых объектов упомянуты военные сооружения и посты, на которых действовали террористы. Также сообщается об ударе по террористической ячейке в Ливане.

Незадолго до этого пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что ХАМАС потеряло контроль над севером Газы.

По его словам, порядка 50 тыс. жителей Газы перешли с севера на юг анклава.

«Они покидают (север Газы. — RT), так как понимают, что ХАМАС потеряло контроль на севере Газы и что на юге есть более безопасный район, куда поставляются лекарства, еда и вода», — цитирует Хагари РИА Новости.

Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь заявил об отказе от прекращения огня без освобождения заложников в секторе Газа.

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«Я также хочу отмести все ложные слухи, которые мы слышим с разного рода направлений, и вновь прояснить одну вещь: не будет прекращения огня без освобождения наших заложников. Всё прочее — ложь», — приводит ТАСС фрагмент заявления канцелярии израильского премьера.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал остановить боевые действия в секторе Газа, прежде чем обсуждать будущее региона.

«Не время обсуждать, что будет в Газе и кто будет руководить ею. Сейчас надо остановить боевые действия, чтобы сохранить жизни гражданского населения, которое гибнет в огромных масштабах. Мы не на том временном этапе, чтобы обсуждать будущее Газы, нам нужно спасти её настоящее», — приводит его слова ТАСС.

Между тем первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что прогресса по ближневосточной резолюции в СБ ООН по-прежнему нет. В октябре на голосование выносились четыре проекта резолюции, два из которых подготовила Россия. Ни один из документов не был принят.

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Впоследствии разработку ещё одного проекта резолюции, который будет включать положения из представленных ранее документов, начали десять непостоянных членов СБ ООН.

МИД Ирана — о ситуации на Ближнем Востоке

В МИД Ирана заявили, что военное присутствие внешних игроков дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке.

«Исторические данные и происходящие сейчас события наглядно демонстрируют, что военное присутствие в регионе внешних игроков являлось одним из наиболее важных факторов, дестабилизирующих ситуацию на Ближнем Востоке и создающих угрозу его безопасности», — цитирует ТАСС заявление внешнеполитического ведомства.

Кроме того, член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук в интервью турецкой газете Yeni Şafak заявил, что организация ожидает от других исламских стран поддержки вплоть до введения эмбарго на поставки нефти Израилю.

Кроме того, по его словам, США угрожают странам региона, поэтому те не хотят вводить санкции против Израиля.