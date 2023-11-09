ЦАХАЛ сообщил о захвате укреплённой позиции ХАМАС на севере сектора Газа

Израильская армия заявила о захвате укреплённой позиции ХАМАС на севере сектора Газа.

«Военнослужащие бригады «Нахаль» завершили операцию по захвату форпоста 17 — укреплённой военной позиции террористической организации ХАМАС в западной Джабалии, на севере сектора Газа», — цитирует заявление ТАСС.

По данным пресс-службы армии, военнослужащие захватили позиции после десяти часов боёв.

Добавляется, что было захвачено оружие и обнаружены туннели членов палестинского движения.

Ранее армия Израиля заявила об авиаударе по посту для пуска ракет палестинского движения ХАМАС.