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ЦАХАЛ сообщил о захвате укреплённой позиции ХАМАС на севере сектора Газа

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Израильская армия заявила о захвате укреплённой позиции ХАМАС на севере сектора Газа.
ЦАХАЛ сообщил о захвате укреплённой позиции ХАМАС на севере сектора Газа
  • © AP Photo/Ohad Zwigenberg

«Военнослужащие бригады «Нахаль» завершили операцию по захвату форпоста 17 — укреплённой военной позиции террористической организации ХАМАС в западной Джабалии, на севере сектора Газа», — цитирует заявление ТАСС.

По данным пресс-службы армии, военнослужащие захватили позиции после десяти часов боёв.

Добавляется, что было захвачено оружие и обнаружены туннели членов палестинского движения.

Ранее армия Израиля заявила об авиаударе по посту для пуска ракет палестинского движения ХАМАС.

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