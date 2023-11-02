«Вынуждены воевать в очень сложной ситуации»: израильские военные заявили о проникновении на территорию города Газа

Израильские военные заявили, что уже находятся на территории города Газа. Как говорится в сообщении начальника генштаба Израиля Герци Халеви, военнослужащие ЦАХАЛ действуют в густонасёленной, застроенной местности, и окружают Газу. Между тем в ВОЗ заявили, что почти половина из 36 больниц в секторе Газа не функционируют из-за недостатка топлива и продолжающихся атак.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что продолжают захватывать всё новые территории в секторе Газа и брать под контроль позиции в центре региона.

«Солдаты ЦАХАЛ продолжают наступление в районе города Газа, ведут бои с террористами ХАМАС и расширяют боевые действия», — приводит ТАСС слова официального представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари.

По его словам, израильские военные продолжают продвижение в соответствии с поставленными перед ними планами и целями.

Кроме того, глава генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви позднее также заявил, что израильские военные уже находятся непосредственно на территории города Газа и окружают его.

«Я вижу, как мы добиваемся прогресса. Мы вынуждены воевать в очень сложной ситуации, в густонаселённой, застроенной местности», — цитирует Халеви ТАСС.

Между тем боевое крыло ХАМАС — «Бригады аль-Кассам» — заявили о новом обстреле Тель-Авива в ответ на огонь по мирному населению со стороны Израиля.

К настоящему времени число жертв текущего обострения конфликта в секторе Газа превысило отметку в 9 тыс. человек, сообщил ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав региона.

Уточняется, что среди 9061 жертвы насчитывается более 3,7 тыс. детей и свыше 2,3 тыс. женщин. Согласно представленным данным, ещё 32 тыс. человек получили ранения. По информации телеканала, в Израиле с начала текущего обострения погибли по меньшей мере 1,4 тыс. человек, более 5,4 тыс. ранены.

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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), почти половина из 36 больниц в секторе Газа не функционируют из-за недостатка топлива и продолжающихся атак. По словам гендиректора организации Тедроса Аданома Гебрейесуса, продолжающие работу госпитали перегружены на 40%. В опубликованной в соцсети X (бывшая Twitter) записи говорится, что ВОЗ призывает к немедленному обеспечению постоянного доступа к гуманитарной помощи и к гуманитарному прекращению огня.

Накануне в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) заявили, что удар Израиля по лагерю беженцев «Джабалия» в секторе Газа может быть приравнен к военному преступлению.

Ранее МВД Газы сообщало, что в результате ударов по лагерю не менее 400 человек погибли и получили ранения. Впоследствии агентство Reuters со ссылкой на представителей ХАМАС уточнило, что число погибших в результате этих событий достигло отметки в 195.

«Напоминаем о необходимости соблюдения норм гуманитарного права»

В МИД России заявили, что обстановка в зоне палестино-израильского конфликта продолжает развиваться по крайне негативному сценарию.

Как заявила в ходе брифинга официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, без кардинальных шагов по деэскалации ситуации происходящее из-за обострения гуманитарное бедствие «будет иметь последствие на годы и десятилетия».

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По её словам, Москва шокирована известиями о гибели большого количества мирных жителей в результате бомбардировок израильской авиацией лагеря беженцев в секторе Газа.

«Напоминаем о необходимости соблюдения всеми вовлечёнными сторонами норм международного гуманитарного права, неприемлемости любых насильственных действий в отношении мирных жителей, нанесения ударов по жилой застройке, объектам гражданской инфраструктуры», — сказала она.

Официальный представитель МИД РФ также отметила угрозы эскалации в районе границы Израиля и Ливана, на Голанских высотах.

«Серьёзно осложняют обстановку продолжающиеся удары израильских ВВС по территории Сирии. Дестабилизирующее влияние на ситуацию на Ближнем Востоке оказывают и провокационные военные манёвры США в Восточном Средиземноморье», — сказала Захарова.

Как подчеркнула дипломат, Москва вновь подтверждает неизменную позицию о необходимости консолидации международных усилий в целях скорейшего прекращения огня, оказания гуманитарной помощи жителям Газы и перевода ситуации в политико-дипломатическую плоскость.