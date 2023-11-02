В Израиле заявили о продолжающемся захвате военными позиций в секторе Газа

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что израильские военные продолжают захватывать всё новые территории в секторе Газа и брать под контроль позиции в центре региона.

«Солдаты ЦАХАЛ продолжают наступление в районе города Газа, ведут бои с террористами ХАМАС и расширяют боевые действия... Мы продолжаем активизировать деятельность и продвигаемся в соответствии с теми планами и целями, которые перед собой ставим», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) заявили, что удар Израиля по лагерю беженцев может быть приравнен к военному преступлению.

31 октября МВД Газы сообщало, что в результате ударов по лагерю беженцев «Джабалия» не менее 400 человек погибли и получили ранения.

30 октября представитель армии Израиля майор Нир Динар заявил, что израильская армия неспособна отличить мирных жителей в секторе Газа от членов ХАМАС.