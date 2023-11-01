ООН: удар Израиля по беженцам в Газе могут приравнять к военному преступлению

Удар Израиля по лагерю беженцев «Джабалия» в секторе Газа может быть приравнен к военному преступлению. Об этом сообщили в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

«У нас есть серьёзные опасения, что это непропорциональные нападения, которые могут быть приравнены к военным преступлениям», — говорится в заявлении в соцсети X.

31 октября МВД Газы сообщало, что в результате ударов по лагерю беженцев «Джабалия» не менее 400 человек погибли и получили ранения.

После этого представитель армии Израиля Ричард Хехт подтвердил нанесение удара по лагерю беженцев. Он рассказал, что ЦАХАЛ преследовал цель ликвидировать одного из командиров движения ХАМАС.

«Это трагедия войны», — прокомментировал Хехт данные о последствиях удара.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви при этом сомневается в достоверности данных ООН о массовой гибели женщин и детей в секторе Газа в результате ударов израильской армии.