RT в Telegram
Подпишись

ООН: удар Израиля по беженцам в Газе могут приравнять к военному преступлению

Короткая ссылка
Удар Израиля по лагерю беженцев «Джабалия» в секторе Газа может быть приравнен к военному преступлению. Об этом сообщили в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).
ООН: удар Израиля по беженцам в Газе могут приравнять к военному преступлению
  • AP
  • © Hatem Moussa

«У нас есть серьёзные опасения, что это непропорциональные нападения, которые могут быть приравнены к военным преступлениям», — говорится в заявлении в соцсети X.

31 октября МВД Газы сообщало, что в результате ударов по лагерю беженцев «Джабалия» не менее 400 человек погибли и получили ранения.

После этого представитель армии Израиля Ричард Хехт подтвердил нанесение удара по лагерю беженцев. Он рассказал, что ЦАХАЛ преследовал цель ликвидировать одного из командиров движения ХАМАС.

«Это трагедия войны», — прокомментировал Хехт данные о последствиях удара.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви при этом сомневается в достоверности данных ООН о массовой гибели женщин и детей в секторе Газа в результате ударов израильской армии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить