Генсек ООН осудил гибель мирных граждан при ударе по лагерю беженцев в Газе
- РИА Новости
«Генсек потрясён растущим насилием в Газе, в том числе убийством палестинцев, среди них детей и женщин, в ходе израильских авиаударов в жилых районах густонаселённого лагеря беженцев «Джабалия», — приводит РИА Новости слова Дюжаррика на брифинге.
Он отметил, что все стороны должны соблюдать международное гуманитарное право, в том числе принципы пропорциональности.
31 октября МВД Газы сообщало, что в результате ударов по лагерю беженцев «Джабалия» не менее 400 человек погибли и получили ранения.
После этого представитель армии Израиля Ричард Хехт подтвердил нанесение удара по лагерю беженцев. Он рассказал, что ЦАХАЛ преследовал цель ликвидировать одного из командиров движения ХАМАС.
«Это трагедия войны», — прокомментировал Хехт данные о последствиях удара.
Посол Израиля в России Александр Бен Цви при этом сомневается в достоверности данных ООН о массовой гибели женщин и детей в секторе Газа в результате ударов израильской армии.