Генсек ООН осудил гибель мирных граждан при ударе по лагерю беженцев в Газе

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил гибель мирных граждан при ударе армии Израиля по лагерю беженцев в секторе Газа, заявил официальный представитель Генсека Стефан Дюжаррик.

«Генсек потрясён растущим насилием в Газе, в том числе убийством палестинцев, среди них детей и женщин, в ходе израильских авиаударов в жилых районах густонаселённого лагеря беженцев «Джабалия», — приводит РИА Новости слова Дюжаррика на брифинге.

Он отметил, что все стороны должны соблюдать международное гуманитарное право, в том числе принципы пропорциональности.

31 октября МВД Газы сообщало, что в результате ударов по лагерю беженцев «Джабалия» не менее 400 человек погибли и получили ранения.

После этого представитель армии Израиля Ричард Хехт подтвердил нанесение удара по лагерю беженцев. Он рассказал, что ЦАХАЛ преследовал цель ликвидировать одного из командиров движения ХАМАС.

«Это трагедия войны», — прокомментировал Хехт данные о последствиях удара.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви при этом сомневается в достоверности данных ООН о массовой гибели женщин и детей в секторе Газа в результате ударов израильской армии.