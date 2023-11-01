В ООН назвали зверством удар по лагерю беженцев в секторе Газа

Удар израильских войск по лагерю беженцев в секторе Газа является зверством. Об этом заявил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

«Сообщается, что десятки мирных жителей были убиты в Газе после недавних атак на лагерь беженцев «Джабалия». Это лишь самое недавнее зверство, постигшее население Газы», — приводит РИА Новости его слова.

31 октября МВД Газы сообщало, что в результате ударов по лагерю беженцев «Джабалия» не менее 400 человек погибли и получили ранения.

После этого представитель армии Израиля Ричард Хехт подтвердил нанесение удара по лагерю беженцев. Он рассказал, что ЦАХАЛ преследовал цель ликвидировать одного из командиров движения ХАМАС.

«Это трагедия войны», — прокомментировал Хехт данные о последствиях удара.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви при этом сомневается в достоверности данных ООН о массовой гибели женщин и детей в секторе Газа в результате ударов израильской армии.