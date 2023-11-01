WAFA: Израиль повторно нанёс удар по лагерю беженцев «Джабалия» в секторе Газа
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Как утверждает корреспондент агентства, в районе аль-Фаллуджа упали несколько ракет, жертвами которых стали «десятки людей».
31 октября МВД Газы сообщало, что в результате ударов по лагерю беженцев «Джабалия» не менее 400 человек погибли и получили ранения.
После этого представитель армии Израиля Ричард Хехт подтвердил нанесение удара по лагерю беженцев. Он рассказал, что ЦАХАЛ преследовал цель ликвидировать одного из командиров движения ХАМАС.
«Это трагедия войны», — прокомментировал Хехт данные о последствиях удара.
Посол Израиля в России Александр Бен Цви при этом сомневается в достоверности данных ООН о массовой гибели женщин и детей в секторе Газа в результате ударов израильской армии.
По словам дипломата, эта информация требует проверки, а Израиль не атакует гражданское население.