WAFA: Израиль повторно нанёс удар по лагерю беженцев «Джабалия» в секторе Газа

Израильские вооружённые силы нанесли повторный удар по лагерю беженцев «Джабалия» на севере сектора Газа, заявляет Палестинское новостное агентство (WAFA).

Как утверждает корреспондент агентства, в районе аль-Фаллуджа упали несколько ракет, жертвами которых стали «десятки людей».

31 октября МВД Газы сообщало, что в результате ударов по лагерю беженцев «Джабалия» не менее 400 человек погибли и получили ранения.

После этого представитель армии Израиля Ричард Хехт подтвердил нанесение удара по лагерю беженцев. Он рассказал, что ЦАХАЛ преследовал цель ликвидировать одного из командиров движения ХАМАС.

«Это трагедия войны», — прокомментировал Хехт данные о последствиях удара.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви при этом сомневается в достоверности данных ООН о массовой гибели женщин и детей в секторе Газа в результате ударов израильской армии.

По словам дипломата, эта информация требует проверки, а Израиль не атакует гражданское население.